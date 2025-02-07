Выступала вместе с Иво Бобулом: где сейчас Лилия Сандулесу, которая была популярной в 90-е

2 года назад артистка снова вышла на сцену с бывшим

Лилия Сандулеса – известная украинская певица, которая была на волне популярности в 90-х. Мужем исполнительницы был певец Иво Бобул, с которым она долгое время выступала по Украине.

Хиты Сандулесу и Бобула активно слушали в 90-х и 2000-х, и сейчас они снова попадают в тренды. Какой была карьера певицы, и где она сейчас, расскажет "Телеграф".

Что известно о Лилии Сандулесу

Лилия Сандулесу родилась в 1958 году в Черновицкой области. Она начала карьеру в местном вокально-инструментальном оркестре "Живая вода" в 1977 году. Затем вместе с Александром Серовым начала петь в волынской филармонии. В то время она победила на певческом конкурсе в Черновцах, обойдя Аурику и Софию Ротару, Александра Серова, Виталия Белоножко и Павла Дворского.

Лилия Сандулесу начала карьеру в Черновцах, фото из сети

В 1984 году Сандулесу стала работать в Киевском мюзик-холле и параллельно начала записывать композиции на радио. Через 4 года создала группу "Селена", в которой была и солисткой. Также исполняла треки в театре "Этюд" в Киеве.

Лилия Сандулесу работала в Киевском мюзик-холле, фото ukrmusic.online

В 1992 году Лилия создала творческий дуэт с Иво Бобулом, который стал мегауспешным в Украине. Их песни "А липи цвітуть", "Пізня зустріч" та "Берег любові" были народными хитами. Они стали не только коллегами, но и мужем и женой.

Сандулесу и Бобул — "А липи цвітуть"

Сандулесу и Бобул — "Берег любові"

Сандулесу и Бобул были супругами, фото "Музвар"

В течение 10 лет Сандулесу и Бобул радовали поклонников своими треками. В 2002 году супруги развелись и прекратили сотрудничество.

Сандулесу и Бобул были в браке 10 лет, фото из сети

Сандулесу и Бобул на сцене, фото из сети

Тогда Лилия начала выпускать драматические треки "Несу свій хрест", "Зраджене кохання". В 2004 году исполнительница презентовала альбом "Співає Лілія Сандулесу". Впоследствии певица вернулась в Черновцы. В течение карьеры получила звание заслуженной и народной артистки Украины.

Где сейчас Лилия Сандулесу

В 2023 году Сандулесу и Бобул сообщили, что воссоединяются через 20 лет после окончания сотрудничества. Они дали совместный концерт во Дворце Украины "Берег любові через роки". Кроме этого, артисты отправились в тур по украинским городам. В частности, спели в Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах, Житомире, Виннице.

Лилия Сандулесу и Иво Бобул спели впервые за 20 лет, фото "Волинські новини"

Лилия Сандулесу и Иво Бобул воссоединились на сцене, фото из сети

На своей странице в фейсбуке Сандулеса делится фотографиями из своих концертов. Она продолжает гастрольную деятельность по всей Украине. Также певица выступала перед военными.

Лилия Сандулесу гастролирует по городам Украины, фото с ее фейсбука

Лилия Сандулесу выступает перед военными, фото с ее фейсбука

Лилия Сандулесу возобновила концерты, фото с ее фейсбука

Лилия Сандулесу на сцене Львовской оперы, фото из ее фейсбука

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