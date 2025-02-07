Вместе почти 50 лет: как выглядит жена Гусмана и что о ней известно

Жена режиссера проживает с ним в Штатах

Юлий Гусман – известный российский режиссер, актер, который был членом жюри КВН. В 90-х он даже оценивал команду Владимира Зеленского "95-й квартал". В 2023 году режиссер уехал из России в Соединенные Штаты Америки, где живет его дочь.

Что известно о жене Юлия Гусмана, и чем она занимается, знает "Телеграф".

Что известно о Валиде Гусман

У Валиды Гусман есть русские и азербайджанские корни. Значительную часть детства девочка прожила во Франции, потому что мама вышла замуж второй раз за француза. Впервые Юлий увидел Валиду в Баку на берегу Каспийского моря. Она впечатлила его своей красотой, однако тогда отношения не завязались из-за возраста. Валида была совсем юной, а разница в возрасте с Гусманом составила 11 лет.

Юлий и Валида Гусман, фото из сети

Однажды Валида с подругой смотрела фильм в бакинском санатории "Загульба". Знакомая подошла к ним и сказала, что Валида понравилась режиссеру. Тогда они познакомились и начали встречаться.

Юлий и Валида Гусман в молодости, фото из сети

Впоследствии Юлий и Валида обручились, а в 1977 году у них родилась дочь Лола. Она училась на юриста, проходила стажировку в Румынии. Лола работает по специальности и управляет косметическим магазином. Она проживает в Нью-Йорке с мужем-британцем и воспитывает с ним двоих детей.

Юлий и Валида Гусман с дочерью Лолой, фото из сети

Юлий и Валида Гусман с дочерью Лолой, фото из сети

Сама же Валида преподавала русский и французский язык в Джорджтаунском университете Вашингтона. Также она получила статус профессора.

Где сейчас Валида Гусман

Валида Гусман сейчас проживает с Юлием, дочерью, зятем и внуками в Нью-Йорке. Супруги переехали в Соединенные Штаты Америки в 2023 году. Они ничего не говорят о войне, в отличие от своей дочери Лолы.

Валида и Юлий Гусман перебрались в США, скриншот с видео

Юлий и Валида Гусман живут у своей дочери, фото из сети

Юлий и Валида Гусман любят путешествовать, фото из сети

Девушка распространяла фото с макияжем в сине-желтом цвете и писала "Все будет Украина". Поговаривали, что после такого поступка семье Гусман стало нелегко в стране-оккупанта, потому и они перебрались в США.

Лола Гусман поддерживала Украину в войне с Россией, фото из ее инстаграма

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