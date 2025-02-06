Где в Украине похоронена родня путинистки Королевой, куда ее пустили с разрешения СБУ (фото)

Бабушка исполнительницы умерла более 8 лет назад

Певица Наташа Королева предала Украину и после полномасштабного вторжения россиян осталась жить в стране-оккупанта. Она не осудила войну и даже танцевала на фоне Кремля, в то время как россияне бомбят наши города.

В 2017 году Королева прилетала в Украину, чтобы похоронить свою бабушку, Софию Николаевну. К тому времени певица стала персоной нон-грата на родине из-за концертной деятельности в России. Однако Служба безопасности разрешила въехать, чтобы попрощаться с родным человеком.

Бабушке Королевой было 94 года. Она проживала в селе Литки Киевской области. У женщины был дом с покосившейся крышей и старыми оконными рамами. Его окружал зеленый металлический забор с выцветшими воротами. Последние 2 года жизни женщина находилась в Киеве.

На похороны Королева приехала со своей мамой, Людмилой Порывай. А вот мужа исполнительницы — певца и стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзана, с ней не было. Певица надела темные очки, которые не снимала. Проститься с бабушкой Королевой пришло до сорока человек. В основном это были родные, близкие и знакомые женщины.

Наташа Королева с мамой на похоронах бабушки, фото kp.ua

Похороны бабушки Королевой — Софьи Николаевны, фото kp.ua

Также на похоронах был Владимир Быстряков, запомнившийся антиукраинскими заявлениями и оправданием России за войну против нашего государства. Он пришел на траурное мероприятие со своей дочерью Маргаритой.

Владимир Быстряков с дочерью Маргаритой, фото kp.ua

Бабушку Королевой отпели в православной церкви апостолов Петра и Павла. А похоронили ее на кладбище в исторической местности Берковец. Королева принесла не могилу большой букет красных роз и венок с надписью на украинском языке "Любимой бабушке от Наталочки и ее семьи".

Было видно, что певица плакала вместе с мамой от тяжелой потери. Софию Николаевну похоронили рядом с мужем, а также возле отца Королевой — Владимира Порывая. Родственникам Королевой установили обычные гранитные плиты с их личными данными и фотографиями.

Похороны бабушки Наташи Королевой, фото kp.ua

Венки на могиле бабушки Королевой, фото kp.ua

В Киеве похоронили бабушку Королевой, фото kp.ua

Бабушку Королевой похоронили на кладбище в местности Берковец, фото kp.ua

На похоронах были и российские журналисты, которые снимали событие. Интересно, что певица приехала на похороны на автомобиле с номерами Днепропетровщины. Поэтому очевидно, что Королева арендовала его.

Королева приехала на похороны на арендном автомобиле, фото kp.ua

С начала полномасштабной войны Королева не приезжает в Украину. В то же время, не осуждает Россию за ее вторжение в наше государство, а продолжает там жить и заниматься творчеством.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне известная певица 90-х Любаша. Она написала много композиций, которые были популярными в Украине.