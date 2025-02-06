Где в Украине похоронена родня путинистки Королевой, куда ее пустили с разрешения СБУ (фото)
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Бабушка исполнительницы умерла более 8 лет назад
Певица Наташа Королева предала Украину и после полномасштабного вторжения россиян осталась жить в стране-оккупанта. Она не осудила войну и даже танцевала на фоне Кремля, в то время как россияне бомбят наши города.
В 2017 году Королева прилетала в Украину, чтобы похоронить свою бабушку, Софию Николаевну. К тому времени певица стала персоной нон-грата на родине из-за концертной деятельности в России. Однако Служба безопасности разрешила въехать, чтобы попрощаться с родным человеком.
Бабушке Королевой было 94 года. Она проживала в селе Литки Киевской области. У женщины был дом с покосившейся крышей и старыми оконными рамами. Его окружал зеленый металлический забор с выцветшими воротами. Последние 2 года жизни женщина находилась в Киеве.
На похороны Королева приехала со своей мамой, Людмилой Порывай. А вот мужа исполнительницы — певца и стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзана, с ней не было. Певица надела темные очки, которые не снимала. Проститься с бабушкой Королевой пришло до сорока человек. В основном это были родные, близкие и знакомые женщины.
Также на похоронах был Владимир Быстряков, запомнившийся антиукраинскими заявлениями и оправданием России за войну против нашего государства. Он пришел на траурное мероприятие со своей дочерью Маргаритой.
Бабушку Королевой отпели в православной церкви апостолов Петра и Павла. А похоронили ее на кладбище в исторической местности Берковец. Королева принесла не могилу большой букет красных роз и венок с надписью на украинском языке "Любимой бабушке от Наталочки и ее семьи".
Было видно, что певица плакала вместе с мамой от тяжелой потери. Софию Николаевну похоронили рядом с мужем, а также возле отца Королевой — Владимира Порывая. Родственникам Королевой установили обычные гранитные плиты с их личными данными и фотографиями.
На похоронах были и российские журналисты, которые снимали событие. Интересно, что певица приехала на похороны на автомобиле с номерами Днепропетровщины. Поэтому очевидно, что Королева арендовала его.
С начала полномасштабной войны Королева не приезжает в Украину. В то же время, не осуждает Россию за ее вторжение в наше государство, а продолжает там жить и заниматься творчеством.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне известная певица 90-х Любаша. Она написала много композиций, которые были популярными в Украине.