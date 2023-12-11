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"Наташа, made in russia": Королева устроила карикатурные танцы на фоне Кремля (видео)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Наташа Королева не скрывает, что она путинистка Новость обновлена 11 декабря 2023, 14:20
Наташа Королева не скрывает, что она путинистка. Фото Коллаж, "Телеграф"

В новом клипе артистка предстает в образе классической "русской красавицы"

Украинских артистов, променявших Украину на россию, немало, однако не все кричат об этом, а тихонько делают вид, что ничего не знают о войне в Украине. Другие же не боятся открыто говорить о том, что путинский режим — отличный выбор.

К таким артистам принадлежит бывшая киевлянка, певица Наташа Королева, которая вместе с мужем являются открытыми путинистами. Артистка яростно прославляет СССР и распространяет пропагандистские нарративы, а недавно она оконфузилась в новом клипе.

Знаменитость выпустила новый трек с коллегой-путинистом Gazan, в котором экс-украинка надменно заявляет, что она"made in russia", то есть "изготовлена в россии".

Ой, Наташа...

Эту песню артистка прорекламировала в причудливом образе.

Королева в красном

Королева распространила соответствующее видео. Интересно, что даже россияне положительно не оценили творения путинистов: танцы певицы в центре Москвы выглядели карикатурно, Наташа походила на клоуна, который не умеет шутить.

Бесноватые танцы

Королева танцует у Кремля. На голове у знаменитости был парик в виде рыжей копны, а сама певица облачилась в красное.

Подписчики не сдерживали своего отвращения:

  • "На клоуна похожа"
  • "Дурдом"
  • "Почему никто не скажет ей, что она выглядит глупо?"

В новом клипе артистка предстает в образе классической "русской красавицы", а также в образе "императрицы". Словом, ничего не изменилось, Наташа поет в унисон с другими артистами-путинистами, своим мужем Тарзаном и не стесняется публично выставлять себя на смех.

Ранее "Телеграф" писал, что юморист Притула потроил предательниц Ани Лорак и Таисию Повалий. В частности, над Каролиной начали шутить, мол, она активно помогает ВСУ,

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#Клип #Артистка #Наташа Королева #россияя