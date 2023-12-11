"Наташа, made in russia": Королева устроила карикатурные танцы на фоне Кремля (видео)
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В новом клипе артистка предстает в образе классической "русской красавицы"
Украинских артистов, променявших Украину на россию, немало, однако не все кричат об этом, а тихонько делают вид, что ничего не знают о войне в Украине. Другие же не боятся открыто говорить о том, что путинский режим — отличный выбор.
К таким артистам принадлежит бывшая киевлянка, певица Наташа Королева, которая вместе с мужем являются открытыми путинистами. Артистка яростно прославляет СССР и распространяет пропагандистские нарративы, а недавно она оконфузилась в новом клипе.
Знаменитость выпустила новый трек с коллегой-путинистом Gazan, в котором экс-украинка надменно заявляет, что она"made in russia", то есть "изготовлена в россии".
Эту песню артистка прорекламировала в причудливом образе.
Королева распространила соответствующее видео. Интересно, что даже россияне положительно не оценили творения путинистов: танцы певицы в центре Москвы выглядели карикатурно, Наташа походила на клоуна, который не умеет шутить.
Королева танцует у Кремля. На голове у знаменитости был парик в виде рыжей копны, а сама певица облачилась в красное.
Подписчики не сдерживали своего отвращения:
- "На клоуна похожа"
- "Дурдом"
- "Почему никто не скажет ей, что она выглядит глупо?"
В новом клипе артистка предстает в образе классической "русской красавицы", а также в образе "императрицы". Словом, ничего не изменилось, Наташа поет в унисон с другими артистами-путинистами, своим мужем Тарзаном и не стесняется публично выставлять себя на смех.
Ранее "Телеграф" писал, что юморист Притула потроил предательниц Ани Лорак и Таисию Повалий. В частности, над Каролиной начали шутить, мол, она активно помогает ВСУ,