"Наташа, made in russia": Королева устроила карикатурные танцы на фоне Кремля (видео)

В новом клипе артистка предстает в образе классической "русской красавицы"

Украинских артистов, променявших Украину на россию, немало, однако не все кричат об этом, а тихонько делают вид, что ничего не знают о войне в Украине. Другие же не боятся открыто говорить о том, что путинский режим — отличный выбор.

К таким артистам принадлежит бывшая киевлянка, певица Наташа Королева, которая вместе с мужем являются открытыми путинистами. Артистка яростно прославляет СССР и распространяет пропагандистские нарративы, а недавно она оконфузилась в новом клипе.

Знаменитость выпустила новый трек с коллегой-путинистом Gazan, в котором экс-украинка надменно заявляет, что она"made in russia", то есть "изготовлена в россии".

Ой, Наташа...

Эту песню артистка прорекламировала в причудливом образе.

Королева в красном

Королева распространила соответствующее видео. Интересно, что даже россияне положительно не оценили творения путинистов: танцы певицы в центре Москвы выглядели карикатурно, Наташа походила на клоуна, который не умеет шутить.

Бесноватые танцы

Королева танцует у Кремля. На голове у знаменитости был парик в виде рыжей копны, а сама певица облачилась в красное.

Подписчики не сдерживали своего отвращения:

"На клоуна похожа"

"Дурдом"

"Почему никто не скажет ей, что она выглядит глупо?"

В новом клипе артистка предстает в образе классической "русской красавицы", а также в образе "императрицы". Словом, ничего не изменилось, Наташа поет в унисон с другими артистами-путинистами, своим мужем Тарзаном и не стесняется публично выставлять себя на смех.

Ранее "Телеграф" писал, что юморист Притула потроил предательниц Ани Лорак и Таисию Повалий. В частности, над Каролиной начали шутить, мол, она активно помогает ВСУ,