Притула потроли предательниц Ани Лорак и Повалий: "Хорошие дела делаются молча"

Шутка о донатах на ВСУ от предателей набирает обороты

Известная украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая уже давно перебралась в россию и до сих пор молчала о войне в родной стране, решила сделать заявление по этому поводу. Правда, лишь после того, как ее обвинили в "спонсировании ВСУ" и отменили все концерты в россии.

Несколько дней назад на своей странице в facebook Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак — ред.) разместила сообщение, в котором начала оправдываться за то, что много лет назад переехала в россию и по сей день зарабатывала там деньги на концертах, играя при этом в молчанку относительно событий в Украине. Предательница пишет, что решила прояснить ситуацию касательно "ложных сообщений, которые распространяются в сети в последние дни". В 2014-м уехала, мол, из-за политического давления и попытки "использовать ее в своих целях". Кстати, полномасштабное вторжение россии в Украину запроданка называет ласковым словом "конфликт", а о "военной помощи", над которой уже несколько дней смеются в сети, она пишет капслоком.

Это породило еще больше шуток по этому поводу. К троллингу Ани Лорак присоединились, в частности, украинский блогер Антон Ходза и даже Сергей Притула.

В комментариях под обоими сообщениями "перлов" не меньше. Вот что пишут украинцы:

Наши люди (не только) в голливуде. Спасибо Таисии и Каролине, настоящие украинки. Правда, что в выходные они работают наводчиками в Крыму?

А Николай Янович Азаров передал два китайских робота. Вот это человек!

Нет смысла молчать, пусть все знают)) все, кто сейчас поет на россии — все до одного донатят на ВСУ. Потому что они засланные, то есть засланцы

Напомним, что вслед за Ани Лорак в россии отменили концерты молчуна Валерия Меладзе. В одном из городов, где он должен был выступить с концертом, заявили, что это фейк и его вообще не планировалось. Ранее Меладзе проверяли спецслужбы рф — после того, как во время одного новогоднего корпоратива он ответил на лозунг "Слава Украине!" словами: "Героям слава". Правда, после этого быстро дал заднюю, попав в немилость и украинцев, и россиян.