Предательница Лорак попыталась вернуть концерты в рф, но ее еще больше захейтили: "Кровь украинцев на ваших руках"

Артистка написала огромный пост в соцсетях о "музыке — вне политики"

Скандальная певица Ани Лорак, которая входит в топ-3 главных предателей Украины, попала в очередной скандал. После того как "зашаталась" ее карьера в рф и ее концерты по стране-агрессоре начали отменять, она решила "оправдаться" и выкатила большой пост в социальных сетях.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала пост, в котором объяснила почему после 2014 года она уехала в россию и почему продолжает работать там и после полномасштабного вторжения рф в Украину. Стоит отметить, что Лорак упорно продолжает называть эту войну "конфликтом".

Артистка пожаловалась, что после событий 2014 года, ее "пытались использовать" некоторые политические деятели в Украине в своих целях. А в случае отказа, ее пообещали "забанить" в нашей стране. Такой ультиматум, "прижавший Лорак к стене" и стал тем "переломным моментом, который подтолкнул ее к переезду в россию, где она была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру".

Также артистка попыталась оправдаться и за свое молчание после полномасштабного вторжения и прокомментировала сообщения в СМИ, что она спонсирует ВСУ. На это она ответила, что никогда таким не занималась, а помогала только в рамках гуманитарной миссии.

"Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне" — пишет певица.

Ну и "вишенка на торте" — Лорак решила не занимать никакую позицию "по конфликту" между Украиной и россией, и ее решение "никак не продиктовано политикой". И вообще — "музыка спасет мир, преодолеет все границы и однажды объединит всех в гармонии".

Наверняка не трудно предугадать, как все это восприняли украинцы. В комментариях, которые кстати Лорак оставила открытыми, можно прочесть множество негативных сообщений в адрес артистки. Многие пытаются объяснить ей, что, продолжая работать в рф, она спонсирует войну в Украине. Однако это все бесполезно, ведь подобные комментарии также подчищаются, как также отметили некоторые пользователи.

Ранее мы сообщали, что в декабре 2022 года Ани Лорак окончательно отреклась от Украины. Несколькими месяцами ранее — в начале марта — ее отрекся ее родной город. Из-за позиции известной певицы-предательницы в Черновцах решили убрать из местной Аллеи славы ее именную звезду.

А вот бывший муж певицы Мурат Налчаджиоглу не перестает заявлять, что Украина – его родной дом.