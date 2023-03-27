Укр

Предательница Лорак попыталась вернуть концерты в рф, но ее еще больше захейтили: "Кровь украинцев на ваших руках"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Ани Лорак Новость обновлена 27 марта 2023, 09:19
Ани Лорак. Фото https://www.instagram.com/anilorak/

Артистка написала огромный пост в соцсетях о "музыке — вне политики"

Скандальная певица Ани Лорак, которая входит в топ-3 главных предателей Украины, попала в очередной скандал. После того как "зашаталась" ее карьера в рф и ее концерты по стране-агрессоре начали отменять, она решила "оправдаться" и выкатила большой пост в социальных сетях.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала пост, в котором объяснила почему после 2014 года она уехала в россию и почему продолжает работать там и после полномасштабного вторжения рф в Украину. Стоит отметить, что Лорак упорно продолжает называть эту войну "конфликтом".

Артистка пожаловалась, что после событий 2014 года, ее "пытались использовать" некоторые политические деятели в Украине в своих целях. А в случае отказа, ее пообещали "забанить" в нашей стране. Такой ультиматум, "прижавший Лорак к стене" и стал тем "переломным моментом, который подтолкнул ее к переезду в россию, где она была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру".

пост Лорак в Инстаграм
пост Лорак в Инстаграм

Также артистка попыталась оправдаться и за свое молчание после полномасштабного вторжения и прокомментировала сообщения в СМИ, что она спонсирует ВСУ. На это она ответила, что никогда таким не занималась, а помогала только в рамках гуманитарной миссии.

"Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне" — пишет певица.

пост Лорак в Инстаграм

Ну и "вишенка на торте" — Лорак решила не занимать никакую позицию "по конфликту" между Украиной и россией, и ее решение "никак не продиктовано политикой". И вообще — "музыка спасет мир, преодолеет все границы и однажды объединит всех в гармонии".

пост Лорак в Инстаграм
пост Лорак в Инстаграм

Наверняка не трудно предугадать, как все это восприняли украинцы. В комментариях, которые кстати Лорак оставила открытыми, можно прочесть множество негативных сообщений в адрес артистки. Многие пытаются объяснить ей, что, продолжая работать в рф, она спонсирует войну в Украине. Однако это все бесполезно, ведь подобные комментарии также подчищаются, как также отметили некоторые пользователи.

коментарии под постом лорак
коментарии под постом лорак
коментарии под постом лорак
коментарии под постом лорак
коментарии под постом лорак
коментарии под постом лорак

Ранее мы сообщали, что в декабре 2022 года Ани Лорак окончательно отреклась от Украины. Несколькими месяцами ранее — в начале марта — ее отрекся ее родной город. Из-за позиции известной певицы-предательницы в Черновцах решили убрать из местной Аллеи славы ее именную звезду.

А вот бывший муж певицы Мурат Налчаджиоглу не перестает заявлять, что Украина – его родной дом.

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