Главные предатели Украины: в пятерке "лидеров" Лорак и Ломаченко

Вместо того чтобы поддерживать свою родину, эти "звезды" выбрали "русский мир"

С началом полномасштабного вторжения рф в Украину, был создан реестр предателей нашей страны, и, увы, людей там достаточно много. Более того, в этот список также попали и многие знаменитости, которые выбрали карьеру в стране-агрессоре, а не свою родину.

Как сообщает портал chesno, как раз знаменитости и стали одной из самых популярных категорий. В топе самых просматриваемых профилей — спортсмены, артисты и музыканты.

Топ-5 звезд-предателей Украины:

Возглавляет рейтинг эксчемпион мира по боксу Василий Ломаченко. Спортсмен часто попадется на пропаганде "русского мира" и неоднократно призывал к возобновлению дружеских отношений с россией. А в конце 2022 года и вовсе поддержал митрополита УПЦ МП Лонгина, который обвинил Украину в том, что она "начала войну против бога, церкви Господней и украинского народа".

На втором месте — футболист Анатолий Тимощук. Спортсмен продолжает работать в российском ФК "Зенит", а после полномасштабного вторжения решил называть войну "специальной операцией". Отметим, что ранее, Анатолий попытался вернуть все свои регалии в Украине, однако УАФ отправила его в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария).

На третьем месте – певица Ани Лорак. Артистка пыталась усидеть на двух стульях, выпустив песню и написав несколько постов в соцсетях на украинском языке, но у нее не получилось. А все потому, что она не признает россию агрессором, а также продолжает строить свою карьеру там.

Четвертое место у деятельницы культуры и бывшей руководительнице театра в Херсонской области Татьяны Калиновской. Женщина известна тем, что активно распространяла российскую пропаганду, а также сотрудничала с оккупантами, за что в марте 2022 года получила должность первого заместителя главы Скадовской районной администрации в оккупационных органах власти.

И замыкает пятерку рейтинга — музыкант Илья Сметанин. Чтобы доказать свою приверженность российской власти, он наводил российские ракеты на инфраструктуру Волыни. В марте 2022 года был задержан СБУ, и сейчас он находится под стражей.

Ранее мы рассказывали, что предательница Повалий назвала путина борцом с нацизмом и заявила, что она — "за правду". Бывшая народная артистка Украины в январе дала интервью российскому изданию и наговорила немало бреда.