Укр

“Гражданство не жмет?”: поклонницу Кремля Ани Лорак распекли в сети за концерты в рф

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Ани Лорак Новость обновлена 13 ноября 2022, 10:51
Ани Лорак. Фото https://www.instagram.com/anilorak/

Артистка полностью наплевала на свою родину, и за деньги готова развлекать россиян.

Певица-предательница Ани Лорак, против которой в Украине ввели санкции, снова стала главной героиней скандала. Впрочем, ничего нового — артистка как ни в чем не бывало готовится к концертам в стране-агрессоре. В сети появился анонс новогоднего шоу, в котором Лорак будет развлекать россиян.

Это заметили в телеграм-канале "Шо по русні?". Стоит отметить, что тот факт, что Ани Лорак ранее отменили концерты в Праге благодаря инициативной группе украинской диаспоры, и отмена концертов в Германии из-за протестов украинцев, ее ничему не научили.

Пост про Ани Лорак

И, естественно, этот факт не остался без внимания украинцев. В комментариях под публикацией посыпалось много "отзывов" об артистке, и, конечно же, затронули вопрос "а не жмет ли ей украинское гражданство".

комментарии про Лорак
комментарии про Лорак
комментарии про Лорак
комментарии про Лорак

Мы ознакомились с афишей будущего концерта, и оказалось, что помимо поклонницы Кремля Ани Лорак, там также будут выступать молчащая о войне в своей стране Анна Седокова, фаворитка Киркорова Анна Асти, а также группа RASA, солистка которой родом из Горловки.

Афиша новогоднего концерта с Ани Лорак

Отметим, что ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Анна Асти, которая родилась в Черкассах, в первые дни полномасштабного вторжения россии находилась в Украине. Певица вместе со своей семьей сидела в бомбоубежище под обстрелами, и несмотря на это все равно вернулась в россию, где продолжила строить карьеру.

Также напомним, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Тогда как бывший супруг артистки, отец ее дочки Мурат Налчаджиоглу признался, что Украина – его родной дом.

Теги:
#Концерт #Ани Лорак #Анна Дзюба #Анна Сєдокова