Артистка полностью наплевала на свою родину, и за деньги готова развлекать россиян.

Певица-предательница Ани Лорак, против которой в Украине ввели санкции, снова стала главной героиней скандала. Впрочем, ничего нового — артистка как ни в чем не бывало готовится к концертам в стране-агрессоре. В сети появился анонс новогоднего шоу, в котором Лорак будет развлекать россиян.

Это заметили в телеграм-канале "Шо по русні?". Стоит отметить, что тот факт, что Ани Лорак ранее отменили концерты в Праге благодаря инициативной группе украинской диаспоры, и отмена концертов в Германии из-за протестов украинцев, ее ничему не научили.

И, естественно, этот факт не остался без внимания украинцев. В комментариях под публикацией посыпалось много "отзывов" об артистке, и, конечно же, затронули вопрос "а не жмет ли ей украинское гражданство".

Мы ознакомились с афишей будущего концерта, и оказалось, что помимо поклонницы Кремля Ани Лорак, там также будут выступать молчащая о войне в своей стране Анна Седокова, фаворитка Киркорова Анна Асти, а также группа RASA, солистка которой родом из Горловки.

Отметим, что ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Анна Асти, которая родилась в Черкассах, в первые дни полномасштабного вторжения россии находилась в Украине. Певица вместе со своей семьей сидела в бомбоубежище под обстрелами, и несмотря на это все равно вернулась в россию, где продолжила строить карьеру.

Также напомним, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Тогда как бывший супруг артистки, отец ее дочки Мурат Налчаджиоглу признался, что Украина – его родной дом.