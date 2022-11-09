"Дети, убитые российской ракетой, не снятся?": Лорак распекли в сети за фото с дочерью в Испании

Украинцев разгневало то, что Лорак хвастается ярким снимком под пальмами и демонстрирует семейную отпускную идиллию

Певица-предательница Ани Лорак, против которой в Украине ввели санкции, сейчас отдыхает в Испании. Лорак приехала туда вместе с дочерью и сейчас радостно делится снимками с отдыха в теплой стране.

Подобное бездумное поведение разгневало подписчиков артистки из Украины, которые напомнили ей об убийствах детей, которые россия продолжает совершать на ее родине. Соответствующие комментарии появились в Instagram певицы.

Так, украинцев разгневало то, что Лорак хвастается ярким снимком под пальмами и демонстрирует семейную отпускную идиллию с дочерью, тогда как украинских детей продолжают убивать российские ракеты.

"Дети, убитые российской ракетой, не снятся?", "Интересно, как вы своему ребенку в глаза смотрите? Думаете, что он всю жизнь будет понимать ваше молчание? Стыд и боль", "Стыд украинской нации", "Как спится мерзости, которая поддерживает убийства похожих на твою дочь детей? Количество денег перекрывает количество жертв?" "Нет уважения тем, кто своим молчанием поддерживает режим Путина", – пишут в комментариях пользователи.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Анна Асти, которая родилась в Черкассах, в первые дни полномасштабного вторжения россии находилась в Украине. Певица вместе со своей семьей сидела в бомбоубежище под обстрелами, и несмотря на это все равно вернулась в россию, где продолжила строить карьеру.