Лишат госнаград и заблокируют активы: в Украине ввели санкции против Лорак, Тодоренко, Повалий и других коллаборанток

Артисткам запретят выводить капитал из Украины

Украинская певица Ани Лорак, которая 21-го октября выпустила песню на русском языке, Анна Седокова Таисия Повалий, а также экс-ведущая Регина Тодоренко, которые активно строят карьеры в россии и не высказываются против войны в Украине — попали в санкционный список СНБО в отношении 2507 физ- и 1374 юрлиц. В список попали граждане Украины, рф и Беларуси.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указы №726 и №727, говорится на сайте главы государства.

Кроме артистов, а также известных пропагандистов, под санкции попали коллаборанты, политики, представители силовых структур и олигархи из списка Forbes и их окружения.

Санкции ввели против лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим российского диктатора владимира путина.

Ограничения предусматривают:

блокирование активов;

запрет торговых операций;

вывод капитала из Украины;

аннулирование лицензий и разрешений;

запрет на участие в приватизации и аренде;

запрет на приобретение земельных участков.

Также лиц, попавших под санкции, лишат государственных наград Украины и других форм отличий.

Как ранее писал "Телеграф", за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Тогда как бывший супруг артистки, отец ее дочки Мурат Налчаджиоглу признался, что Украина – его родной дом.