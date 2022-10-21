"На украинском Киркоров не разрешил петь?": поклонницу Кремля Ани Лорак захейтили за новую песню

Песню артистке написала украинский автор.

Родившуюся в Украине певицу Ани Лорак, концерты которой массово отменяют в Европе, не научило и это, ведь артистка все также продолжает поддерживать россию, которая пришла на ее родину с войной. В "помощь" стране-агрессору артистка презентовала свой новый хит на русском языке, и тут же попала под волну хейта в сети.

На своей странице в Инстаграм Лорак опубликовала сообщение о премьере своего нового хита "Лабиринт", отметив, что его автором является "талантливый украинский автор Алена Мельник". Однако и это не помогло певице "защититься" от недовольных "фанов".

"Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни… Люблю и буду любить близких душой людей. Верю, что настоящая любовь пройдёт все жизненные испытания. Пусть эта песня найдёт своего слушателя, кто услышит больше, чем музыку" — описала свой трек Лорак.

В комментариях как всегда два лагеря: восхищенные творчеством певицы фаны, и злые и расстроенные украинцы, которые в очередной раз разочаровались в своей землячке. Артистку упрекнули за то, что она продолжает работать в россии, а также за песни на языке страны-агрессора. Не забыли также и напомнить о том, что ее позиция уже стоила ей заработка в Европе, а совсем скоро она лишится концертов и в рф.

Напомним, что Ани Лорак ранее отменили концерты в Праге. Инициативная группа украинской диаспоры добилась того, что организаторы форума Forum Karlin убрали из программы выступление певицы. Также благодаря протестам украинцев не выступит певица и в Германии.

Как ранее писал "Телеграф", за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Тогда как бывший супруг артистки, отец ее дочки Мурат Налчаджиоглу признался, что Украина – его родной дом.