Европа бунтует против Ани Лорак: концерты поклонницы Кремля массово отменяют

Похоже планы Лорак на турне Европой придется менять.

Известная певица Ани Лорак, которая во время войны в Украине активно дает концерты в стране-агрессоре, решила махнуть с туром еще и по Европе. Однако европейский зритель не особо горит желанием слушать поклонницу Кремля, предавшую свою родину.

Как сообщает 24 канал, инициативная группа украинской диаспоры узнав о концерте артистки в Праге, Чехия, в Forum Karlin направили организатором письмо, в котором говорилось о нецелесообразности проведения концерта Лорак, умалчивающей геноцид украинского народа и войну в Украине.

Ответ был не многословен, однако результат того стоил — концерт Ани Лорак в Праге отменен. Отметим, что афиши с сайта и соцсетей также были сразу убраны.

Помимо Праги, Лорак наметила дать концерты и в Германии, где уже против ее выступлений готовятся протесты, к которым готовы присоединится и проживающие там украинцы и немецкие активисты, поддерживающие Украину. Целью таких протестов является показать немцам те разрушения и убийства, которые принесла россия в Украину.

Стоит отметить, что на сайте kontramarka.de, где можно приобрести билеты на концерты Ани Лорак до сих пор продаются билеты на концерт в Праге. Однако покупать их особо никто не спешит. Судя по купленным местам, даже если концерт и состоится, петь Лорак будет для совсем небольшого количества людей.

Билеты на концерт Ани Лорак в Праге

Билеты на концерт Ани Лорак в Гамбурге

Билеты на концерт Ани Лорак в Нюрнберге

Билеты на концерт Ани Лорак в Оффенбахе

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