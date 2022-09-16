Європа бунтує проти Ані Лорак: концерти шанувальниці Кремля масово скасовують

Схоже, плани Лорак на турне Європою доведеться міняти.

Відома співачка Ані Лорак, яка під час війни в Україні активно дає концерти в країні-агресорі, вирішила махнути з туром ще й Європою. Однак європейський глядач не дуже горить бажанням слухати прихильницю Кремля, яка зрадила свою батьківщину.

Як повідомляє 24 канал, ініціативна група української діаспори дізнавшись про концерт артистки у Празі, Чехія, у Forum Karlin направили організатором листа, в якому йшлося про недоцільність проведення концерту Лорак, що замовчує геноцид українського народу та війну в Україні.

Відповідь була не багатослівною, проте результат того коштував — концерт Ані Лорак у Празі скасовано. Зазначимо, що афіші з сайту та соцмереж також були відразу прибрані.

Крім Праги, Лорак намітила дати концерти і в Німеччині, де вже проти її виступів готуються протести, до яких готові приєднатися і українці, що проживають там, і німецькі активісти, які підтримують Україну. Метою таких протестів є показати німцям ті руйнування та вбивства, які принесла росія до України.

Варто зазначити, що на сайті kontramarka.de, де можна придбати квитки на концерти Ані Лорак, досі продаються квитки на виступ у Празі. Однак купувати їх особливо ніхто не поспішає. Судячи з куплених місць, навіть якщо концерт і відбудеться, співатиме Лорак для зовсім невеликої кількості людей.

Квитки на концерт Ані Лорак у Празі

Квитки на концерт Ані Лорак у Гамбурзі

Квитки на концерт Ані Лорак у Нюрнберзі

Квитки на концерт Ані Лорак в Оффенбасі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розплакався на концерті, коли пролунали слова про Ірпінь.