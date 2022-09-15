"Так працюють довгі руки Кремля": у Німеччині несподівано скасували концерт гурту Олега Скрипки (відео)

Лідер гурту "ВВ" розповів, що йому наговорили у німецькому клубі

Незважаючи на тріумфальні виступи українських артистів у Європі, як це було з Kalush Orchestra в Іспанії, у деяких країнах Європи раптово скасовуються концерти виконавців з України. Так сталося з гуртом "Воплі Відоплясова", але виступ у Німеччині зірвався не з технічних причин, а через звинувачення у фашизмі.

Як розповів лідер "ВВ" Олег Скрипка на своїй сторінці в Instagram, українська музика почала отримувати несподіваний опір з боку "таємних сил". За його словами, за раптовою відмовою клубу, де мали виступити українці, можуть стояти прокремлівськи налаштовані люди. Доскрольте до кінця матеріалу, щоб почути відеозвернення фронтмена.

Концерт "ВВ" планувався у відомому клубі Indra у місті Гамбург, саме тут колись виступали The Beatles. Мріяли вийти на цю ж сцену й українські зірки, але були приголомшені скасуванням концерту та ще більше – причиною такого рішення.

"Починають скасовуватися наші концерти під егідою, мовляв, українці — це "фашисти", і "фашистам не можна співати рідною мовою і співати свої пісні". Ми розуміємо, звідки ноги ростуть і, на жаль, тут німці начебто стоять на боці українців, але клуби не дотримуються контрактів", — розповів Скрипка, додавши, що "так працюють довгі руки Кремля".

Варто зазначити, що це не перший скандал зі скасуванням концерту українців у Європі. Наприкінці серпня в Мілані, Італія, не дали виступити гурту "Жадан та Собаки". Музиканти планували зібрати кошти на допомогу українським захисникам, але власники клубу відмовилися "збирати гроші на війну".

Сергій Жадан про відміну концерту

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розплакався на концерті, коли пролунали слова про Ірпінь.