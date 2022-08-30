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"За Ірпінь, який ти мучив": Хливнюк на концерті в Празі перервав виступ через сльози, що ринули (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк Новина оновлена 30 серпня 2022, 12:11
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк

"Бумбокс" дуже емоційно виступили у Чехії, виручені з концерту гроші підуть на допомогу ЗСУ

Соліст популярної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початку повномасштабного вторгнення рф захищає Україну і одного разу був поранений, продовжує обороняти і культурний фонд. На концерті в Чехії він не зміг стримати сліз, коли співав про місто-герой Ірпінь.

Емоційний момент зафіксували глядачі під час виступу артиста у Празі. Хливнюк почав співати рядок про те, як мучили Ірпінь, але розплакався і не зміг продовжити. Ролик опубліковано в TikTok.

Так, на концерті у Празі "Бумбокс" виконували патріотичний хіт українського гурту Skofka "Чути гімн". У тексті є такі слова:

"Ну, а поки будемо бити вас

За Азов і Бучу!

За Дніпро і кручі!

За Ірпінь, який ти мучив!

За лані квітучі!"

Артист заспівав рядок про Ірпінь, але, ймовірно, емоції взяли вгору і Хливнюк не стримав сліз. Глядачі підтримали співака. Далі соліст вибачився і зазначив, що всі зібрані на концерті гроші направлять на допомогу українським захисникам. Після пронизливого соло фронтмен "Бумбокса" зірвав шквал оплесків. На концерті пролунали й інші хіти, зокрема "Ой у лузі червона калина".

Авторка відео написала, що цей уривок виступу неможливо дивитися без сліз. Підтримку Хливнюк отримав і в коментарях: "Це крик душі кожного українця", "Як йому болить. Всім нам болить", "Наш милий і такий рідний! Любимо тебе, дякую за ту енергію, віддачу, допомогу та за все хороше, що робиш ".

Виступ Бумбокса в Празі
Шанувальники дякують артисту

Додамо, що теплий відгук про прийом у Празі Хливнюк залишив у себе в Instagram. На опублікованому знімку соліст та слухачі з увімкненими ліхтариками.

Виступ Бумбокса в Празі
Знімок із концерту в Празі. Фото: instagram.com/andriihorolski

Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Хливнюк відверто висловився про російських артистів, з якими співпрацював. Гурт "Бумбокс" був дуже популярний в росії, а солістові навіть присвоювали музичні нагороди.

З початку війни багато знаменитостей стали на захист України, до лав ЗСУ вступили співаки та актори. Один з них – герой гучного серіалу "Кріпосна" Руслан Пахомі. Актору 21 рік.

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#Бумбокс #Андрій Хливнюк