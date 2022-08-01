21-річний актор із "Кріпосної" вирушив захищати Україну на війні з рф (фото, відео)

Руслан Пахомі, який зіграв барона у популярному серіалі, охороняє кордони Одещини

Актор із четвертого сезону серіалу "Кріпосна", який через вторгнення росії в Україну не вийшов на телеекрани країни, Руслан Пахомі став військовослужбовцем. 21-річний хлопець охороняє кордон рідної України в Одеській області, служачи в Ізмаїльському загоні.

Про це Пахомі розповів журналістам "Суспільного". 21-річний актор змінив образ барона в кіно на стрілянину, автомат та окопи.

У перші дні війни Руслана записали до місцевої самооборони. Пізніше він попрямував до районного центру комплектування. Пахомі закликали до Подільського загону, де він служив на кордоні з Придністров’ям, а через тиждень почав служити в Ізмаїльському загоні.

"Я на мить подумав, що якщо щось, а моя сім’я? Я просто з багатодітної родини, нас п’ятеро і мати. Зараз прийде та людина-орк і захоче все забрати. І вирішив, пішов до військового комісаріату", — поділився актор.

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На фронті молодий актор продовжує займатися творчістю, пишучи вірші. Про досвід зйомок у популярному серіалі Руслан Пахомі згадує із задоволенням.

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