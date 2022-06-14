"Холостячку" Ксенію Мішину оштрафували за кордоном: як завинила актриса

Зірка "Кріпосної" провинилась, коли їхала в аеропорт із сином Платоном

Українська актриса театру та кіно Ксенія Мішина, яка раніше поділилася історією порятунку свого друга на фронті, розповіла, що її оштрафували на шляху до аеропорту в Бельгії.

Про це зірка поділилася зі своїми шанувальниками у соціальній мережі Інстаграм. За словами Мішиної, їй довелося поспілкуватися з місцевою поліцією через те, що вона за кермом машини тримала в руках мобільний телефон.

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"Дивилася в навігатор, щоб доїхати до аеропорту. Ось, мінус 200 євро. Не можна тримати в руках", — зазначила Мішина.

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Що відомо про Ксенію Мішину

Майбутня актриса народилася 18 червня 1989 року у Севастополі. У 2015 році закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У 2019 році актриса стала переможницею проєкту "Танці із зірками". Через рік стала головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", в якому віддала своє серце коміку та сценаристу "95 кварталу" Олександру Еллерту. Згодом Еллерт і Мішина розлучилися.

Наприкінці квітня Мішина зі своїм сином Платоном поїхала до Бельгії. Нині родина перебуває у Польщі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що претендент на руку та серце Ксенії Мішиної у "Холостячці" Андрій Рибак заявив, що одружується.