"Холостячку" Ксению Мишину оштрафовали за границей: как провинилась актриса

Звезда "Крепостной" провинилась, когда ехала в аэропорт с сыном Платоном

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая ранее поделилась историей спасения своего друга на фронте, рассказала, что ее оштрафовали по пути к аєропорту в Бельгии.

Об этом звезда поделилась со своими поклонниками в социальной сети Инстаграм. По словам Мишиной, ей пришлось пообщаться с местной полицией из-за того, что она за рулем машины держала в руках мобильный телефон.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Смотрела в навигатор, чтобы доехать к аэропорту. Вот, минус 200 евро. Нельзя держать в руках", — отметила Мишина.

Читайте также: Категория Lifestyle Фанаты "Холостяка" назвали вероятную причину расставания Богдан и Заливако Пару обвинили в том, что их "контракт" с организаторами шоу закончился

Что известно о Ксении Мишиной

Будущая актриса родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2019 году актриса стала победительницей проекта "Танцы со звездами". Через год стала главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", в котором отдала свое сердце комику и сценаристу "95 квартала" Александру Эллерту. Спустя время Эллерт и Мишина расстались.

В конце апреля Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. Сейчас семья находится в Польше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что претендент на руку и сердце Ксении Мишиной в "Холостячке" Андрей Рыбак заявил, что женится.