Участник "Холостячки", бросивший Ксению Мишину, женится

После проекта у Андрея Рыбака все сложилось как нельзя лучше

Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка", украинский комик и ведущий Андрей Рыбак объявил о свадьбе со своей возлюбленной Алиной Смирновой. Именно из-за нее два года назад Рыбак ушел из проекта, на котором изначально боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной.

О предстоящей свадьбе мужчина рассказал в новом шоу Григория Решетника "Як ти?". "Во-первых, мы завели кота, а во-вторых, решили пожениться!", — поделился Рыбак.

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По словам самой Алины, за несколько месяцев до вторжения россии в Украину она стала намекать любимому на то, что хочет поскорее выйти за него замуж. Девушка мечтала о романтическом предложении в Париже, но эти планы пришлось отложить до окончания войны.

Однако Андрей решил не ждать и сделать все спонтанно — он сделал предложение девушке в СМС.

"Свадьба – 20 августа, между Днем независимости и моим днем рождения, у меня 9 августа. Единственные разногласия у нас в масштабе празднования. Алина хочет расписаться и семейный ужин в ресторане. А я хочу наоборот, добавить в это свадебной атрибутики, бросание букета", — рассказал Рыбак.

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Андрей Рыбак в проекте "Холостячка" с Ксенией Мишиной

Напомним, что в шаге от финала "Холостячка" Ксения Мишина узнала, что один из ее фаворитов Андрей Рыбак пришел на проект, находясь в отношениях с другой девушкой. Актрису беспокоил тот факт, что в реальной жизни Андрея ждет другая. Вероятно, после этого Мишина определилась с выбором, так как на церемонии роз ушел именно ее фаворит Андрей Рыбак. Тогда за сердце холостячки продолжили борьбу Алексей Тригубенко и Александр Эллерт, который и стал победителем первого сезона реалити. Однако спустя время Эллерт и Мишина расстались.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская актриса Ксения Мишина поделилась историей своего друга, актера Виктора Стороженко (псевдоним Мартин Филдман), который сейчас воюет с российскими оккупантами, находясь в одной из самых горячих точек.