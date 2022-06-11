Бритни Спирс показала свое свадебное платье, замок и карету (видео)

Всего на свадьбе у артистки было четыре образа, однако продемонстрировала она только один.

Освободившаяся от опеки своего отца, известная американская певица, 40-летняя Бритни Спирс вышла замуж в третий раз. 9 июня 2022-го года артистка вышла замуж за своего избранника — фитнем-тренера Сэма Асгари, даже несмотря на то, что церемонию пытался сорвать ее бывший муж — Джейсон Александр.

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала несколько фото и видео со своей свадьбы. Отметим, что церемония Бритни была похожа на сказку: красивый замок, карета с белым конем и конечно же прекрасный принц.

"Сказки стали реальностью" — подписала один из своих постов в соцсети Спирс.

Отметим, что одно из свадебных нарядов певицы, в котором она и шла к алтарю, было создано известнейшим брендом Versace. Отметим, что на свадьбе присутствовала и сама Донателла Версаче.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.