Бывший муж Бритни Спирс пытался сорвать ее свадьбу с Сэмом Асгари (видео)

Мужчине грозит тюремное заключение.

Освободившаяся от опеки своего отца известная американская певица, 40-летняя Бритни Спирс, которая ранее похвасталась помолвочным кольцом и сообщила о свадьбе со своим бойфрендом, фитнес-инструктором Сэмом Асгари, таки вышла замуж. Тайное и довольно скромное бракосочетание состоялось 9 июня

Однако праздник американской певицы был немного испорчен, так как ее бывший супруг, друг детства, за которого она вышла замуж в 22 года, — Джейсон Александр пытался сорвать праздничную церемонию, сообщает TMZ.

Мужчина прорвался на территорию дома, где должна была проходить свадьба, включил прямой эфир в Instagram и начал искать артистку. Джейсон уверял охранников, что Бритни сама его пригласила, а также то, что она была его первой и единственной женой. Напомним, что в браке пара пробыла 55 часов.

Джейсона Александра быстро вывели охранники с территории, а после его забрали полицейские. Теперь ему грозит наказание за незаконное проникновение на частную территорию и вандализм. Как сообщает издание, мужчина сейчас находится под стражей.

Бритни Спирс и Джейсон Александр

Пара поженилась в 2004 году в Лас-Вегасе. Бритни и Джейсон очень бурно отметили встречу после длительной разлуки. Видимо и свадьба была "по пьяни". Отметим, что артистке тогда было 22 года и это было ее первое замужество. Однако когда певица поняла, что сделала, она мгновенно разорвала этот брак через адвокатов.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.