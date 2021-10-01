Укр

"Ты сошла с ума": Бритни Спирс вызвала беспокойство фанов фото в стиле "ню"

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Бритни Спирс Новость обновлена 01 октября 2021, 08:22
Бритни Спирс

39-летняя певица вызывает вопросы по поводу своей адекватности

Американская певица Бритни Спирс, которая только в четверг, 30 сентября, была освобождена решением суда от опеки своего отца Джейми Спирса, позировала абсолютно голой.

39-летняя знаменитость опубликовала в Инстаграме ряд откровенных фото, которые были сделаны на яхте. Интимные места Бритни удосужилась прикрыть рисунками в виде розовых цветков. На некоторых фото певица просто прикрывает обнаженную грудь руками. Отметим, что звезда использовала фотошоп, хотя в своих записях она якобы отрицает это.

"Игра в Тихом океане никому не повредит!!!! Псссс фото не отредактированы… ванна кривая!!!", — написала артистка.

Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс

В комментариях подписчики звезды разделились на два лагеря. Одни поддержали певицу в ее "раскрытии", другие же выразили предположения о том, что у родственников Бритни были причины держать ее под контролем.

Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс

Напомним, что Джейми Спирс был отстранен от правового распоряжения, давшего ему контроль над жизнью старшей дочери Бритни после того, как артистка в 2021 году обвинила его в многолетнем жестоком обращении.

Фанаты певицы, поддержавшие движение #FreeBritney ("Свободу Бритни"), изначально были убеждены, что певицу удерживают под опекой насильно. Сама Спирс, однако, заявила в суде, что ее опекунство было добровольным. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

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