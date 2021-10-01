"Ты сошла с ума": Бритни Спирс вызвала беспокойство фанов фото в стиле "ню"
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39-летняя певица вызывает вопросы по поводу своей адекватности
Американская певица Бритни Спирс, которая только в четверг, 30 сентября, была освобождена решением суда от опеки своего отца Джейми Спирса, позировала абсолютно голой.
39-летняя знаменитость опубликовала в Инстаграме ряд откровенных фото, которые были сделаны на яхте. Интимные места Бритни удосужилась прикрыть рисунками в виде розовых цветков. На некоторых фото певица просто прикрывает обнаженную грудь руками. Отметим, что звезда использовала фотошоп, хотя в своих записях она якобы отрицает это.
"Игра в Тихом океане никому не повредит!!!! Псссс фото не отредактированы… ванна кривая!!!", — написала артистка.
В комментариях подписчики звезды разделились на два лагеря. Одни поддержали певицу в ее "раскрытии", другие же выразили предположения о том, что у родственников Бритни были причины держать ее под контролем.
Напомним, что Джейми Спирс был отстранен от правового распоряжения, давшего ему контроль над жизнью старшей дочери Бритни после того, как артистка в 2021 году обвинила его в многолетнем жестоком обращении.
Фанаты певицы, поддержавшие движение #FreeBritney ("Свободу Бритни"), изначально были убеждены, что певицу удерживают под опекой насильно. Сама Спирс, однако, заявила в суде, что ее опекунство было добровольным. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.
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