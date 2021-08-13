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Бритни Спирс свободна? Отец певицы согласился от опеки над 39-летней дочерью, но не все так однозначно

Бритни Спирс свободна? Отец певицы согласился от опеки над 39-летней дочерью, но не все так однозначно
11:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram Britney Spears

Бритни Спирс долгое время боролась за то, чтобы ее отец Джейми, который приписал ей слабоумие, был отстранен от должности, которая дает ему обширную власть над ней, и он готов допустить это - по крайней мере, в какой-то момент в будущем.

69-летний мужчина откажется от опекунства над своей дочерью. Об этом со ссылкой на документы, которые в скором времени планируют подать адвокаты Джейми Спирса, сообщает TMZ.

В документах говорится: "Независимо от своего официального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и всегда будет заботиться о ее интересах".

И хотя это победа для поп-звезды, контролировать свои финансовые и юридические дела, это не означает конец всем юридическим аспектам. В то же время Джейми Спирс говорит, что он будет оспаривать некоторые решения суда, потому что он не сделал ничего плохого.

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"Мистер Спирс продолжает послушно служить, и его нельзя отстранять или увольнять, и уж тем более не на основании ложных обвинений. Он готов уйти в отставку, когда придет время, но переход к другому опекуну должен быть упорядоченным", - сказал адвокат Спирса в судебном документе.

Джейми Спирс контролирует финансы дочери с 2008 года, когда Бритни боролась с психическим заболеванием. По слухам, именно он разбирался с требованиями ее бывшего супруга Кевина Федерлайна об увеличении суммы алиментов в 2018 году и с другими вопросами.

Только недавно певица открыто призналась, что ее отец злоупотребил предоставленной ему властью и должен быть заменен, хотя она не просит суд полностью прекратить опекунство. По словам бывшего охранника Бритни, который работал у нее в 2010 году, певицу поили сильнодействующими психотропами и постоянно давали ей противозачаточные таблетки несмотря на то, что она хотела иметь больше детей и снова выйти замуж.

Сейчас артистка живет вместе со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари. Об отношениях между ним и Бритни стало известно еще ноябре 2016 года.

 
 
 
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В январе 2019 года стало известно, что Бритни Спирс отменила все концерты из-за проблем со здоровьем у ее отца. По ее словам, она должна была помогать ему с реабилитацией дома. Но, как оказалось, она сама попала в психиатрическую больницу. Между тем, мама артистки Линн Спирс заявила, что ее дочь держали в психбольнице насильно.

 
 
 
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В сентябре 2019 года Джейми Спирс на время отказался от опекунства из-за обвинений бывшего мужа Бритни, который пожаловался в полицию на то, что экс-тесть избил своего внука Шона.

Напомним, что поклонники Бритни Спирс, поддержавшие движение #FreeBritney, убеждены, что певицу больше 10 лет удерживают под опекой, в которой она не нуждается. Сама Спирс, однако, заявила в суде, что ее опекунство было добровольным. Позже певица попросила прощение у фанатов, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливым человеком.

 В июле этого года стало известно, что суд отклонил прошение Бритни, где говорилось об освобождении от опекунства своего отца.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Бритни Спирс, Опекунство, Джейми Спирс.
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