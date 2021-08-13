Бритни Спирс свободна? Отец певицы согласился от опеки над 39-летней дочерью, но не все так однозначно

Бритни Спирс долгое время боролась за то, чтобы ее отец Джейми, который приписал ей слабоумие, был отстранен от должности, которая дает ему обширную власть над ней, и он готов допустить это - по крайней мере, в какой-то момент в будущем.

69-летний мужчина откажется от опекунства над своей дочерью. Об этом со ссылкой на документы, которые в скором времени планируют подать адвокаты Джейми Спирса, сообщает TMZ.

В документах говорится: "Независимо от своего официального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и всегда будет заботиться о ее интересах".

И хотя это победа для поп-звезды, контролировать свои финансовые и юридические дела, это не означает конец всем юридическим аспектам. В то же время Джейми Спирс говорит, что он будет оспаривать некоторые решения суда, потому что он не сделал ничего плохого.

"Мистер Спирс продолжает послушно служить, и его нельзя отстранять или увольнять, и уж тем более не на основании ложных обвинений. Он готов уйти в отставку, когда придет время, но переход к другому опекуну должен быть упорядоченным", - сказал адвокат Спирса в судебном документе.

Джейми Спирс контролирует финансы дочери с 2008 года, когда Бритни боролась с психическим заболеванием. По слухам, именно он разбирался с требованиями ее бывшего супруга Кевина Федерлайна об увеличении суммы алиментов в 2018 году и с другими вопросами.

Только недавно певица открыто призналась, что ее отец злоупотребил предоставленной ему властью и должен быть заменен, хотя она не просит суд полностью прекратить опекунство. По словам бывшего охранника Бритни, который работал у нее в 2010 году, певицу поили сильнодействующими психотропами и постоянно давали ей противозачаточные таблетки несмотря на то, что она хотела иметь больше детей и снова выйти замуж.

Сейчас артистка живет вместе со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари. Об отношениях между ним и Бритни стало известно еще ноябре 2016 года.

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В январе 2019 года стало известно, что Бритни Спирс отменила все концерты из-за проблем со здоровьем у ее отца. По ее словам, она должна была помогать ему с реабилитацией дома. Но, как оказалось, она сама попала в психиатрическую больницу. Между тем, мама артистки Линн Спирс заявила, что ее дочь держали в психбольнице насильно.

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В сентябре 2019 года Джейми Спирс на время отказался от опекунства из-за обвинений бывшего мужа Бритни, который пожаловался в полицию на то, что экс-тесть избил своего внука Шона.

Напомним, что поклонники Бритни Спирс, поддержавшие движение #FreeBritney, убеждены, что певицу больше 10 лет удерживают под опекой, в которой она не нуждается. Сама Спирс, однако, заявила в суде, что ее опекунство было добровольным. Позже певица попросила прощение у фанатов, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливым человеком.

В июле этого года стало известно, что суд отклонил прошение Бритни, где говорилось об освобождении от опекунства своего отца.