"Oops she did it again": Бритни Спирс впечатлила поклонников интимным фото

Американская поп-звезда Бритни Спирс, которой не удалось избавиться от опеки своего отца Джейми Спирса, взбудоражила своих поклонников откровенным фото.

Исполнительница хита "Oops!…I Did It Again" опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме снимок, на котором позирует с обнаженной грудью, прикрывая их руками. С одежды на Бритни только короткие джинсовые шорты.

Всего за шесть часов пикантный кадр 39-летней артистки набрал свыше 1,6 миллиона лайков.

В комментариях к фото отметили, что "это горячо" и "Бритни только что освободилась", имея ввиду призывы движения фанатов певицы #FreeBritney ("Свободу Бритни").

Напомним, что ранее бывший телохранитель Бритни Спирс, работающий у нее в 2010 году на протяжении 8 месяцев, рассказал, как ее пичкали наркотическими препаратами и противозачаточными таблетками.