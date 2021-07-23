Актер сериала "13 причин почему" совершил каминг-аут: "Рада представить себя женщиной" (фото)

29-летний американский актер Томми Дорфман известен по мужской роли Райана Шейвера в популярном подростковом сериале "13 причин почему". Парень не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и в 2016 году связал себя узами брака с 33-летним Питером Зуркуленом.

А вот недавно актер совершил каминг-аут, заявив, что считает себя трансгендерной женщиной. Об этом она сообщила в Инстаграме.

"Рада представить себя той женщиной, которой я являюсь сегодня. Мои местоимения она/ее. Я особенно благодарна каждому трансгендеру, который прошел этот путь, сломал преграды и рискнул своей жизнью, чтобы жить подлинно и радикально. Спасибо всем транс-женщинам, которые показали мне, кто я, как жить, и какое место мне занимать в этом мире", - написала Томми.

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Известно, что Дорфман не будет менять свое имя, так как она была названа в честь родственника, умершего спустя месяц после ее рождения. Об этом знаменитость рассказала в эксклюзивном интервью для Time.

Стоить добавить, что в этом году Томми начал появляться на публике в женской одежде.

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Дорфман с мужем Питером.

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Шоу "13 причин почему" снят на основе одноименном романе Джея Эшера 2007 года. Большинство главных героев сериала - ученики средней школы Либерти. Школьник по имени Клэй Дженсен (Дилан Миннетт) находит на своем крыльце комплект кассет Ханны Бейкер (Кэтрин Лэнгфорд), бывшей ученицей Либерти, которая покончила с собой. На них она записала тринадцать причин, почему она совершила самоубийство.

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Премьера финального четвертого сезона сериала состоялась 5 июня прошлого года.