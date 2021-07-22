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Локоны ушли: Николь Кидман не узнать в коротком парике на съемках нового сериала Apple (фото)

Локоны ушли: Николь Кидман не узнать в коротком парике на съемках нового сериала Apple (фото)
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram Nicole Kidman

Она одна из самых известных актрис Австралии Николь Кидман, сыгравшая в успешном сериале "Отыграть назад" с такими актерами, как Хью Грант и Дональд Сазерленд, приступила к съемкам нового сериала от Apple под названием Roar ("Рев").

В новом проекте также снимаются Синтия Эриво, Мерритт Вевер и Элисон Бри. Он основан на книге рассказов Сесилии Ахерн и будет включать 8 получасовых эпизодов. Сборник из 30 рассказов представляет женщину, исследующую конкретную проблему в своей жизни.

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54-летняя знаменитость в четверг, 22 июля, опубликовала в Инстаграме фото со съемок Roar, на котором изображена со стрижкой пикси на фоне радуги. Нет, актриса не отстригла свои роскошные локоны, а лишь позировала с париком.

Николь Кидман стрижка

Напомним, что  на Hulu 18 августа этого года состоится премьера сериала "Девять совсем незнакомых людей", в котором снялись Николь Кидман, Мелисса МакКарти, Люк Эванс

Также, мистический фильм "Другие" с участием Николь Кидман в главной роли (2001) получит ремейк. История с призраками будет "переосмыслена и модернизирована".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 197

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Apple, Николь Кидман, Roar.
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