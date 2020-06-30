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"Девять идеальных незнакомцев": Люк Эванс снимется в новом сериале Hulu

"Девять идеальных незнакомцев": Люк Эванс снимется в новом сериале Hulu
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф 112.ua
Британский актер, сыгравший главную роль в фильме "Дракула", присоединился к актерскому составу нового сериала Hulu под названием "Девять идеальных незнакомцев" (Nine Perfect Strangers). Кроме него, в сериале снимутся голливудские актрисы Николь Кидман и Мелисса МакКарти, сообщает Variety.

Шоу основано на одноименной книге Линн Мориарти, автора хита "Большая маленькая ложь".

По сюжету, Фрэнсис (МакКарти) приезжает на оздоровительный курорт, чтобы подлечить спину и душевное здоровье. Она очарована местным персоналом, главврачом Машей (Николь Кидман) и другими пациентами. Однако впоследствии женщина понимает, что все находящиеся здесь люди абсолютно здоровы. В попытке узнать, что их держит в лечебнице, Фрэнсис открывает страшную правду.

Сериал будет выходить на стрим-сервисе Hulu. Премьера намечена на 2021 год.

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Стоит отметить, что 41-летний актер Люк Эванс известен не только своими ролями в кино, но и добился немалого успеха на музыкальном поприще. Так, в 2019 году мужчина выпустил песню Show Me Heaven - кавер популярного сингла Марии МакКи.

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Николь Кидман, Мелисса МакКарти, Люк Эванс, Девять идеальных незнакомцев.

Автор:

Телеграф
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