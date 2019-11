Show Me Heaven: звезда "Форсажа" представил новую песню (Видео)

Актер и певец Люк Эванс ("Форсаж", "Красавица и чудовище") выпустил новую песню Show Me Heaven - кавер популярного сингла Марии МакКи. Композиция войдет в дебютный альбом Эванса AT LAST, релиз которого запланирован на 22 ноября. Пластинка представляет собой эклектичную коллекцию современных и классических песен в новом стиле, над которым Эванс работал лично. В частности, в него также войдут каверы на композиции U2, Шер, Роберты Флэк и других артистов.