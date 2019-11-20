Скачать
Среда, 20.11.2019

Show Me Heaven: звезда "Форсажа" представил новую песню (Видео)

Актер и певец Люк Эванс ("Форсаж", "Красавица и чудовище") выпустил новую песню Show Me Heaven - кавер популярного сингла Марии МакКи. Композиция войдет в дебютный альбом Эванса AT LAST, релиз которого запланирован на 22 ноября. Пластинка представляет собой эклектичную коллекцию современных и классических песен в новом стиле, над которым Эванс работал лично. В частности, в него также войдут каверы на композиции U2, Шер, Роберты Флэк и других артистов.
112.ua
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Актер, Певец, Трек, Люк Эванс.
15:13 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь