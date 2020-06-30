"Не знал, что он существует": режиссер "Евровидения" раскрыл неожиданные детали создания фильма

На днях стриминговый сервис Netflix выпустил комедию "Евровидение: История огненной саги", которая получила много положительных отзывов от зрителей. Как признался сам режиссер Дэвид Добкин, как и большинство американцев, он не был знаком с феноменом "Евровидения" до того, как впервые прочитал сценарий Уилла Феррелла и Эндрю Стила.

В разговоре с Variety постановщик рассказал: "Я не знал, что он существует. Я пребывал в полнейшем неведении, но, прочитав сценарий, влюбился в персонажей и начал искать информацию о конкурсе в интернете. Я был поражен. Я не осознавал всего масштаба "Евровидения". Это не просто телешоу - оно огромно, и вокруг него в Европе выстроена целая культура. Могу сказать, что попытка воссоздать конкурс на экране была сродни подвигу".

Добкин заявил, что не преследовал цели высмеять конкурс и его участников: "Я хотел, чтобы этот фильм был любовным посланием самому явлению. Я знаю, что люди, которые любят "Евровидение", полюбят и эту картину. Я снял ее для них".

"Евровидение: История огненной саги" повествует о дуэте исландских исполнителей Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттер, которым однажды выпадает удача представлять свою страну на песенном конкурсе. Однако на пути у них оказываются непредвиденные обстоятельства и сильные соперники.

Напомним, что в этом фильме снялась популярная украинская певица Джамала. Украинская певица и победительница "Евровидения-2016" оценила фильм "Евровидение: История огненной саги", в котором она появилась вместе с признанными голливудскими актерами Уиллом Фереллом, Рэйчелл МакАдамс и Дэном Стивенсом.