Мистический фильм "Другие" с Николь Кидман получит ремейк

Компания Sentient Entertainment снимет ремейк культового фильма ужасов 2001 года "Другие" режиссера Алехандро Аменабара. Команда проекта планирует "переосмыслить и модернизировать историю".
Как сообщает Deadline, для работы студия собирается привлечь больших звезд. Кто именно имеется в виду, пока не уточняется.
Продюсер Рени Таб отметила, что это один из ее любимых хорроров. Кроме того, сегодня фильм особенно актуален.
"Как жутко и странно то, насколько актуальными сегодня являются темы: самоизоляция, паранойя, страх и, конечно, сильное желание защитить своих детей и себя", - отметила продюсер.
В центре сюжета оригинальной ленты оказывается женщина по имени Грэйс Стюарт в исполнении Николь Кидман, которая прячет своих детей в изолированном особняке. Дочь и сын героини страдают от редкого заболевания, которое связано со светочувствительностью. В один момент привычный порядок вещей в доме рушится.
Напомним, режиссер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" не будет дорабатывать его из-за переноса.