Мистический фильм "Другие" с Николь Кидман получит ремейк

Новости культуры:Хоррор-фильм с Николь Кидман в главной роли вышел на экраны в 2001 году.

Компания Sentient Entertainment снимет ремейк культового фильма ужасов 2001 года "Другие" режиссера Алехандро Аменабара. Команда проекта планирует "переосмыслить и модернизировать историю".

Как сообщает Deadline, для работы студия собирается привлечь больших звезд. Кто именно имеется в виду, пока не уточняется.

Продюсер Рени Таб отметила, что это один из ее любимых хорроров. Кроме того, сегодня фильм особенно актуален.

"Как жутко и странно то, насколько актуальными сегодня являются темы: самоизоляция, паранойя, страх и, конечно, сильное желание защитить своих детей и себя", - отметила продюсер.

В центре сюжета оригинальной ленты оказывается женщина по имени Грэйс Стюарт в исполнении Николь Кидман, которая прячет своих детей в изолированном особняке. Дочь и сын героини страдают от редкого заболевания, которое связано со светочувствительностью. В один момент привычный порядок вещей в доме рушится.

Напомним, режиссер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" не будет дорабатывать его из-за переноса.