Отзывы про новый сериал "Отыграть назад" с Николь Кидман, и где смотреть 5 серию онлайн

Мини-сериал "Отыграть назад" (The Undoing) - это американский психологический триллер режиссера Сюзанны Бир, основанный по детективному роману Джин Корелиц "Ты должна была знать".

Премьера шоу должна была состоятся в мае 2020 года на канале HBO Max, но из-за коронавируса показ перенесли на 25 октября. Продюсером и сценаристом стал Дэвид Келли, а главные роли исполнили Николь Кидман и Хью Грант. Также в сериале сыграли Дональд Сазерленд, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб и другие.

По сюжету, счастлива в браке психоаналитик Грейс Фрейзер проживает в Нью-Йорке вместе со своей образцовой семьей. Вскоре должна выйти ее первая книга с советами для женщинам о том, как доверять своей интуиции и делать выводы о мужчинах с первого взгляда. При странных обстоятельствах Грейс знакомится с некой Еленой, чье тело вскоре обнаруживает полиция. В убийстве подозревают психоаналитика, у которой позже неожиданно исчезает и ее муж, Джонатан.

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Средний рейтинг на известных сервисах:

IMDB: 8.20

КиноПоиск: 7.75

Rotten Tomatoes 7.09/10

Metacritic 64/100

Пользователи портала IMDB назвали проект "Отыграть назад" качественным шоу и отличным детективным триллером на HBO:

"Так много мусора, но The Undoing качественный. Хорошо сделанная, хорошо сыгранная и захватывающая сюжетная линия. Нам нужно больше качественных шоу, подобных этому"

"Все, к чему прикасается эта женщина, - золото. Такая замечательная актриса. Отличный детективный триллер"

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"Отыграть назад" состоит из 6 серий, пять из которых уже вышли на канале HBO. Новый эпизод сериала выходит каждое воскресенье в 21.00 вечера - это 4.00 утра в Украине. Перевод на русский и украинский языки выходит в течении суток.

В связи с тем, что на видеохостинге YouTube серии блокируют правообладатели, их можно посмотреть на онлайн-кинотеатрах "ГидОнлайн", "HDrezka", или по подписке на HBO по этой ссылке.

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Промо-ролик 5 серии мини-сериала "Отыграть назад" - смотрите онлайн:

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