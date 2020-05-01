Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Неутешительный прогноз ученых: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале
Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале
Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону
Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону
OnePlus назвала 5 новых функций для оболочки OxygenOS
OnePlus назвала 5 новых функций для оболочки OxygenOS

Что посмотреть на карантине: ТОП-5 ожидаемых сериалов мая (Видео)

Что посмотреть на карантине: ТОП-5 ожидаемых сериалов мая (Видео)
16:02 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры:Предлагаем вам ознакомиться с пятью самыми ожидаемыми сериалами этого мая.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса и введение карантинных мер во многих странах мира сказались на съемках фильмов и сериалов, выход не всех из них был отложен, а значит, май принесет с собой несколько новинок, которые обещают быть интересными.

"Голливуд"

Премьера: 1 мая

Как не сложно догадаться, действие сериала происходит в Голливуде, в 1950-х годах. Он рассказывает о группе молодых актеров, сценаристов и режиссеров, которые приезжают в Голливуд, чтобы прославиться на весь мир. Каждый из них столкнется с дискриминацией.

Выйдет в срок, но когда 3 сезон - неизвестно: судьба сериала "Политик"

"Эдди"

Премьера: 8 мая

Новая работа Дэмьена Шазелла, режиссера "Ла-Ла Ленда". Сериал расскажет о джазовом музыканте Эллиоте, который живет в Париже, руководит не очень успешным клубом и переживает кризис.

"Отыграть назад"

Премьера: 10 мая

В главных ролях в сериале снялись Николь Кидман и Хью Грант. В основе сюжета шоу лежит бестселлер Джин Ханфф Корелиц об успешном терапевте Грейс. Ее карьера находится на взлете, готовится к изданию книга, у нее есть муж и сын. Но внезапно все меняется: муж Грейс пропадает, а сама она оказывается замешана в убийстве.

Актеры "Ривердейла" рассказали о дальнейшей судьбе своих экранных героев

"Сквозь снег"

Премьера: 17 мая

Сквозь ледяную пустыню, которая сковала весь мир, несется загадочный поезд. Он движется без остановки, а в нем находятся единственные выжившие после глобальной катастрофы на планете люди. В поезде 1001 вагон, люди в них разделены по социальным классам, но в один момент люди узнают, что два вагона хотят отцепить от поезда и бросить.

"Космические силы"

Премьера: 29 мая

В прошлом году президент США Дональд Трамп с помпой инициировал запуск вооруженных сил "Космические войска", среди задач которых – защита интересов США в космосе. На это отреагировали Netflix – сатирическим сериалом "Космические силы" со Стивом Каррелом в качестве продюсера, автора и исполнителя главной роли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Трейлер, Тизер, Что посмотреть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
03 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
04 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
05 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Украина готовится к смягчению карантина: в ОПУ прошло совещание
Украина готовится к смягчению карантина: в ОПУ прошло совещание
Замглавы ОПУ о карантине: Метро будет открываться в последнюю очередь
Замглавы ОПУ: Метро будет открываться в последнюю очередь
Хэтчбек Honda Jazz будет с новой подушкой безопасности (Фото)
Хэтчбек Honda Jazz будет с новой подушкой безопасности (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь