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Актеры "Ривердейла" рассказали о дальнейшей судьбе своих экранных героев

Актеры "Ривердейла" рассказали о дальнейшей судьбе своих экранных героев
19:24 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Четвертый сезон популярного сериала закончится уже через неделю, 6 мая.

Сразу после выхода на экраны в 2017 году сериал "Ривердейл" обзавелся целой армией фанатов. Четвертый сезон закончится уже через неделю, и, конечно, зрителям не терпится узнать, что ждет героев дальше. На этот вопрос отчасти ответили Лили Рейнхарт (Бетти), Коул Спроус (Баклан) и Камила Мендес (Вероника) в одном из интервью.

Начнем с того, что, по мнению актеров, с их персонажами может произойти все, что угодно, ведь события сериала не ограничены школьной жизнью. Спроус заметил, что настоящим плюсом шоу является то, что героям дозволено становиться старше, а значит, границы вселенной "Ривердейла" расширяются.

Рейнхарт добавила, что после четвертого сезона герои наверняка закончат учебу, и сложно предположить, какой путь они выберут после этого.

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"Я думаю, у них есть возможность покинуть Ривердейл, но есть и вероятность, что они решат остаться. У многих из них осталось здесь много незаконченных дел", - поделилась актриса.

 
 
 
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The first to see The Archies in action. Stream now, link in bio. #Riverdale

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А Мендес заявила, что "Ривердейл" - "это шоу о круговороте жизни и взрослении, поэтому будет здорово увидеть, как они уезжают в колледж, растут и начинают понимать, что делают со своей жизнью".

Что ж, похоже, перспективы перед героями и правда открываются огромные. Финальный эпизод "Ривердейла" выйдет на экраны 6 мая, а в конце года фанатов ждет встреча с любимыми актерами в пятом сезоне шоу.

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Сериал, 4 сезон, Ривердэйл, Коул Спроус, Лили Рейнхарт, Камила Мендес.
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