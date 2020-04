От создателей "Оранжевый - хит сезона": Netflix начал работу над новым сериалом

Творческая команда сериала "Оранжевый - хит сезона" работает над новым проектом для Netflix, посвященным социальному дистанцированию.

Как сообщается на странице Netflix в Twitter, продюсером выступит Дженджи Коэн, Диего Веласко займет кресло режиссера, а Хилари Уайзман будет шоураннером — ранее они все вместе работали над сериалом "Оранжевый — хит сезона".

Новое шоу будет называться "Социальная дистанция" (Social Distance), а съемки будут проходить дистанционно - актеры будут исполнять роли в своих домах.

The creative team behind Orange Is the New Black have created Social Distance, a new anthology series about the experience of living in social distance. The series will be scripted and shot with crews working remotely and talent will film themselves.

