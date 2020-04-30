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От создателей "Оранжевый - хит сезона": Netflix начал работу над новым сериалом

От создателей "Оранжевый - хит сезона": Netflix начал работу над новым сериалом
08:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Актерский состав пока не уточняется, как и дата выхода.

Творческая команда сериала "Оранжевый - хит сезона" работает над новым проектом для Netflix, посвященным социальному дистанцированию.

Как сообщается на странице Netflix в Twitter, продюсером выступит Дженджи Коэн, Диего Веласко займет кресло режиссера, а Хилари Уайзман будет шоураннером — ранее они все вместе работали над сериалом "Оранжевый — хит сезона".

Новое шоу будет называться "Социальная дистанция" (Social Distance), а съемки будут проходить дистанционно - актеры будут исполнять роли в своих домах.

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"Социальную дистанцию" разработают в формате сериала-антологии — каждый эпизод расскажет отдельную историю с разными персонажами.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Netflix, Оранжевый - хит сезона, Социальная дистанция, Social Distance.
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