Netflix выпустил первый эпизод мини-сериала о пандемии (Видео)

Новости культуры:Премьерная серия уже доступна для просмотра на сайте платформы.

Сервис Netflix выпустил первый эпизод документального мини-сериала о коронавирусе, который называется Coronavirus. Explained (Коронавирус. Разъяснения).

Сериал расскажет зрителям о пандемии коронавируса, усилиях и способах по борьбе с ней.

"В 2020 году мир изменился. Этот тематический сериал исследует пандемию коронавируса, усилия для борьбы с ней и методы для управления ментальным здоровьем", — говорится в описании проекта.

Как сообщалось ранее, Netflix представил первый трейлер документального фильма "Становление" о Мишель Обаме.