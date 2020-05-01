Выйдет в срок, но когда 3 сезон - неизвестно: судьба сериала "Политик"

Новости культуры:Второй сезон сериала выйдет на Netflix летом, а третьего придется ждать годами.

Второй сезон комедийного сериала "Политик" от Райана Мерфи выйдет на Netflix уже этим летом, а вот третьего сезона политической комедии придется ждать несколько лет.

Об этом в интервью Сollider рассказал сам Мерфи.

По его словам, работу над вторым сезоном закончили как раз перед началом пандемии коронавируса, поэтому он выйдет в срок - в середине июня 2020 года.

"Для меня, для этого шоу, я бы хотел сделать, и я думаю, что все мы, участвующие в нем, вероятно, хотели бы сделать всего три сезона. И я думаю, что когда закончится второй сезон, я бы хотел отдохнуть пару лет, чтобы Бен Платт (исполнитель главной роли, - ред.) немного постарел. Я собираюсь подождать", - рассказал Мерфи о планах касательно третьего сезона сериала.

"Политик" (The Politician) — это первое шоу Мерфи, которое дебютировало на Netflix. Оно было создано вместе с Брэдом Фэлчаком и Иэном Бреннаном. Его премьера состоялась 27 сентября 2019 года. Главные роли в сериале исполнили Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг и др. 9 октября 2019 года Netflix продлил телесериал на второй сезон.

Главный герой сериала — амбициозный школьник Пейтон Хобарт, с детства решивший стать президентом США. У Пейтона даже есть своя команда помощников, которых он планирует взять с собой в Белый Дом. Но для начала им нужно выиграть выборы президента школы. Вокруг этого события и строится большая часть первого сезона.