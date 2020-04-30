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Звезда "Теории большого взрыва" сыграет в новом фильме

Звезда "Теории большого взрыва" сыграет в новом фильме
14:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Премьера картины намечена на сентябрь 2021 года.

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко нашла свою первую главную роль после окончания сериала.

Как сообщает variety, актриса сыграет вместе с Кевином Хартом и Вуди Харрельсоном в комедийном боевике Sony "Человек из Торонто".

Режиссером фильма выступит Патрик Хьюз ("Телохранитель киллера").

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"Человек из Торонто" расскажет о том, как киллер (Вуди Харрельсон) и нью-йоркский неудачник (Кевин Харт) сталкиваются друг с другом благодаря сервису аренды жилья Airbnb, поселившему их по ошибке в одной квартире. Парочке приходится работать в одной команде и вместе противостоять плохим парням.

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Кино, Фильм, Актриса, Кейли Куоко.
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