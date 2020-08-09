"Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом: новый тизер сериала от HBO (Видео)

В сети показали тизер психологического триллера под названием "Отыграть назад". Главные роли исполнили голливудские актеры Николь Кидман и Хью Грант.

Канал HBO представил очередной тизер мини-сериала, режиссером которого выступила датчанка Сюзанна Бир, известна своей работой над фильмом "После свадьбы" с Мадсом Миккельсеном.

В основу сюжета легла книга "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц.

Сериал расскажет об успешной психологе Грейс Сакс, которая скоро собирается выпустить первую книгу. У нее есть любимый муж и сын, который ходит в элитную частную школу в Нью-Йорке. Но накануне публикации книги ее жизнь начинает катиться в пропасть.

В проекте также сыграли Эдгар Рамирес, Дональд Сазерленд, Ноа Джуп, Лилиана Рэй, Софи Гробель, Матильда Де Анжелис и Исмаэль Круз.

Премьера мини-сериала запланирована на 25 октября 2020 года.

Как сообщалось ранее, вышел первый трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" для HBO Max.