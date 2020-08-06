Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины
Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины
Спустя день после взрыва в Бейруте: масштабный пожар охватил рынок в ОАЭ
Спустя день после взрыва в Бейруте: масштабный пожар охватил рынок в ОАЭ
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok
Instagram Reels: Facebook запустил конкурента TikTok

"Воспитанные волками": первый трейлер сериала Ридли Скотта для HBO Max (Видео)

"Воспитанные волками": первый трейлер сериала Ридли Скотта для HBO Max (Видео)
Обновлено 02:33 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
В сети появился первый трейлер научно-фантастического сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками".

Сюжет "Воспитанных волками" расскажет о жизни детей, которых растят андроиды на неизвестной планете. По их рассказам, Земля практически уничтожена в ходе всемирной войны, человечество практически погибло. 

Но однажды в поселение прибывают взрослые люди, которые вступают в противостояние с андроидами. 

Помимо Ридли Скотта, за спиной у которого культовые фильмы "Чужой" и "Бегущий по лезвию", над шоу работал сценарист "Пленниц" Аарон Гузиковски. Одну из ролей в фильме сыграл Трэвис Фиммел, актер известный по съемках в "Викингах". 

Зрители все же увидят "Мулан" в этом году: в США только на Disney+, другим повезет больше

Всего планируется выпустить 10 серий. 3 сентября сериал начнут показывать в онлайн-кинотеатре HBO Max.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ридли Скотт, HBO, Сериалы, Воспитанные волками.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
03 Президент подписал закон об электронном кабинете
04 Питание в школах: В Кабмине одобрили реформу
05 Актер из "Квартала 95" Александр Пикалов переболел коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком
Новые лица в ТКГ: Фокин пообщался с Ермаком
В столице запретили купаться на пляжах
В столице запретили купаться на пляжах
Пандемия COVID-19: в Австралии закрыли внутренние границы
Пандемия COVID-19: в Австралии закрыли внутренние границы
Актер из &quot;Квартала 95&quot; Александр Пикалов переболел коронавирусом
Актер из "Квартала 95" Александр Пикалов переболел коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь