"Воспитанные волками": первый трейлер сериала Ридли Скотта для HBO Max (Видео)

В сети появился первый трейлер научно-фантастического сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками".

Сюжет "Воспитанных волками" расскажет о жизни детей, которых растят андроиды на неизвестной планете. По их рассказам, Земля практически уничтожена в ходе всемирной войны, человечество практически погибло.

Но однажды в поселение прибывают взрослые люди, которые вступают в противостояние с андроидами.

Помимо Ридли Скотта, за спиной у которого культовые фильмы "Чужой" и "Бегущий по лезвию", над шоу работал сценарист "Пленниц" Аарон Гузиковски. Одну из ролей в фильме сыграл Трэвис Фиммел, актер известный по съемках в "Викингах".

Всего планируется выпустить 10 серий. 3 сентября сериал начнут показывать в онлайн-кинотеатре HBO Max.