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Зрители все же увидят "Мулан" в этом году: в США только на Disney+, другим повезет больше

Зрители все же увидят "Мулан" в этом году: в США только на Disney+, другим повезет больше
Обновлено 01:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Полнометражный фильм "Мулан" все выйдет в прокат в 2020 году. Во вторник, 4 августа, студия Disney официально заявила, что подписчики Disney+ в Штатах и нескольких других странах смогут увидеть картину 4 сентября этого года.

Как сообщает The Hollywood Reporter, лента будет доступна по премиальной цене в 29,99 долларов США. 

Решение о дебюте картины сразу на онлайн платформе Disney+ может значительно ударить по владельцам кинотеатров, которые рассчитывали после открытия кинотеатров в США вернуть зрителей с помощью "Мулан" и "Довода" от Warner Bros.

При этом в странах, где сервис ещё не появился, фильм стартует в кинотеатрах в тот же день — если позволяет эпидемиологическая обстановка.

Также отмечается, что на сервисе Disney+ впервые будет предложен фильм по самой высокой цене, таким образом компания создает свой собственный премиальный сервис "видео по запросу", который в США пользуется особой популярностью в период пандемии. 

Что касается фильма "Довод" Кристофера Нолана, то его планируют запустить на большие экраны в Европе с 26 августа. 3 сентября он также станет доступен для просмотра в некоторых крупнейших кинотеатрах США. 

Выход фильма, снятого по мотивам поэмы "Баллада Мулан", был запланирован еще на март, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы киностудии. Фильм переносили на 24 июля, потом на 21 августа.

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Все по теме:

Фильмы, Дисней, Мулан.

Автор:

Телеграф
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