Экс-невеста Владимира Кличко сошлась с бывшим, который отсидел за ее избиение: "Хочет простить и двигаться дальше"

"Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит" - эта фраза отлично описывает экс-возлюбленную Владимира Кличко, американскую актрису Хайден Панеттьери. Несмотря на то, что она на протяжении двух лет терпела домашнее насилие от ее бывшего парня Брайана Гикерсона, она вновь к нему вернулась.

Два месяца назад Гикерсона выпустили из тюрьмы, где он отбывал наказание за избиение актрисы. Он должен был просидеть 45 дней, однако его выпустили через 13.

Издание People пишет, что Гикерсон проходит "курс интенсивной терапии", чтобы стать лучше. В вою очередь Панеттьери лечится от алкогольной зависимости.

"Она не забудет, что он сделал, но она хочет простить и двигаться дальше" - пишет People.

Сам Гикерсон говорит, что сейчас с Хайден они пытаются наладить дружеские отношения.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Панеттьери прощает своего обидчика. В ноябре 2019 года, после жестокого избиения Хайден приняла решение возобновить отношения с Гикерсоном, и уголовное дело против Брайана было закрыто.