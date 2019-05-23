30-летний Брайан Хикерсон может попасть в тюрьму

Новости шоу бизнеса: Причиной этому стало публичное избиение его возлюбленной – 29-летней актрисы Хайден Панеттьери.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на инсайдеров. По информации журналистов, Брайан Хикерсон имеет немалые проблемы с правоохранителями: окружной прокурор Лос-Анджелеса уже предъявил обвинения начинающему актеру за насилие. Согласно официальным документам, за публичное избиение любимому Хайден Панеттьери грозит до 4 лет заключения.

Такие меры представители закона ввели, узнав о состоянии здоровья потерпевшей. После того, как Брайана Хикерсона отпустили под залог в 50 тысяч долларов, стало известно, что травмы Хайден значительно серьезнее, чем считалось до этого. Звезда обращалась к медикам за помощью и предстанет в суде.

В то же время родственники и близкие Хайден Панеттьери очень обеспокоены, ведь ее участие в судебном процессе может вновь спровоцировать Брайана Хикерсона на нападение. Кроме этого, все они не в восторге от того, что актриса продолжает жить с ним в одном доме и не на шутку волнуются за его безопасность.

"Хайден знает, что у Брайана непростой характер, и то, что он не может себя контролировать. Однако именно это ее и привлекает в нем. Хайден влюблена и думает, что Брайан – именно тот, кто ей нужен," – рассказал инсайдер.

Что известно об избиении Хайден Панеттьери?

В четверг, 2 мая, Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон устроили встречу с друзьями в баре. Заведение было расположено неподалеку от дома актрисы в Лос-Анджелесе. Однако отдых превратился в драку.

По словам инсайдеров, после того, как Брайан Хикерсон выпил алкоголь, он стал очень агрессивно вести себя относительно Хайден. Словесный конфликт перешел границы, а актер в пылу начал избивать свою возлюбленную прямо посреди бара. Остановился Брайан Хикерсон только после прибытия правоохранителей. Полиция сразу же забрала бойфренда Хайден Панеттьери, а на следующий день отпустили его после внесения залога в 50 тысяч долларов. Вероятно, именно жертва нападения это сделала.

Не прошло и нескольких недель, как папарацци сфотографировали пару во время их прогулки. Поэтому Хайден Панеттьери простила жестокое нападение ее возлюбленного Брайана Хикерсона.