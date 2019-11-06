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Среда, 06.11.2019
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Единственный и неповторимый: Хайден Панеттьери простила бойфренда-садиста

Единственный и неповторимый: Хайден Панеттьери простила бойфренда-садиста
14:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Хайден Панеттьери приняла решение возобновить отношения с Брайаном Хикерсоном.

Голливудская актриса Хайден Панеттьери, которая после жестокого избиения покинула Лос-Анджелес, все же не смогла забыть бойфренда-садиста Брайана Хикерсона. Звезда возобновила с ним отношения и даже вернулась с ним в Лос-Анджелес.

Как сообщают инсайдеры Page Six, пара возобновила отношения сразу после того, как прокуроры закрыли уголовное дело против Брайана Хикерсона. Судьи сняли запрет не приближаться к Хайден Панеттьери, поэтому мужчина сразу же отправился к звезде в Нью-Йорк. Пока неизвестно, как Брайану удалось уладить конфликт и убедить актрису, которую он едва не убил, вернуться к нему.

"Дело против Брайана Хикерсона было закрыто в четверг, 31 октября. Прокуратура не смогла продолжать вести расследование, поскольку главный свидетель (Хайден Панеттьери, – ред.) отказывалась давать показания. Приказ о запрете приближаться к жертве также был отклонен", – заявил пресс-секретарь прокуратуры Лос-Анджелеса.

В западных СМИ подозревают, что Хайден Панеттьери не только возобновила роман с Хикерсоном, но и вернулась в Лос-Анджелес. От таких новостей родственники актрисы очень обеспокоены. Они боятся, что в следующий раз Брайана Хикерсона не остановят стражи порядка, поэтому он убьет свою возлюбленную. Кроме этого, они не в восторге от того, что Хайден будет вновь содержать бойфренда-садиста.

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"Они беспокоятся, что он будет продолжать жить за ее счет", – рассказали инсайдеры.

Сейчас в сети появились первые подтверждения возобновления романа Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона. Папарацци подловили пару в аэропорту Нью-Йорка. Знаменитые американцы одели удобную одежду для перелета, а Хайден выглядела довольно счастливой.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Хайден Панеттьери, Американская актриса.
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