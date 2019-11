Единственный и неповторимый: Хайден Панеттьери простила бойфренда-садиста

Голливудская актриса Хайден Панеттьери, которая после жестокого избиения покинула Лос-Анджелес, все же не смогла забыть бойфренда-садиста Брайана Хикерсона. Звезда возобновила с ним отношения и даже вернулась с ним в Лос-Анджелес.

Как сообщают инсайдеры Page Six, пара возобновила отношения сразу после того, как прокуроры закрыли уголовное дело против Брайана Хикерсона. Судьи сняли запрет не приближаться к Хайден Панеттьери, поэтому мужчина сразу же отправился к звезде в Нью-Йорк. Пока неизвестно, как Брайану удалось уладить конфликт и убедить актрису, которую он едва не убил, вернуться к нему.

"Дело против Брайана Хикерсона было закрыто в четверг, 31 октября. Прокуратура не смогла продолжать вести расследование, поскольку главный свидетель (Хайден Панеттьери, – ред.) отказывалась давать показания. Приказ о запрете приближаться к жертве также был отклонен", – заявил пресс-секретарь прокуратуры Лос-Анджелеса.

Hayden Panettiere back with Brian Hickerson month after his domestic abuse case dismissed https://t.co/D2u81sq6CQ pic.twitter.com/Q4qPbn3zph

— Page Six (@PageSix) November 5, 2019