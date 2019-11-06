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Влад Яма впервые заговорил о романе с Натальей Могилевской

Влад Яма впервые заговорил о романе с Натальей Могилевской
09:10 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Влад Яма и Наталья Могилевская станцевали на паркете шоу "Танцi з зiрками".

Один из самых известных украинских танцоров сделал громкое заявление о романтических отношениях с популярной певицей и членом жюри шоу "Голос страны" Натальей Могилевской.

Во время последнего выпуска легендарноuj шоу "Танцi з зiрками" к участникам на звездном паркете присоеденился один из самых популярных украинских хореографов Влад Яма.

Вместе с узнаваемой певицей и победительницей предыдущего сезона шоу - Натальей Могилевской, Яма повторил танец 2006-го.

Именно тогда, на том же паркете, в рамках того же шоу, эта пара стала любимой среди всех остальных танцоров. Целых 13 лет спустя, зрители до сих пор интересуются, связывало ли Наталию и Влада что-то большее, чем большое количество тренировок.

И вот, во время интервью, которое Яма давал журналистам шоу к 11-му выпуску, танцор рассказал, какие отношения были между ним и Могилевской: "Все интересуются вопросом - был ли у нас с Натальей роман? Да, конечно, был!"

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С момента отношений представителей украинского шоу-бизнеса прошло уже около 13-ти лет, однако танцевальные номера Ямы и Могилевской до сих пор обсуждаются многими.

Не смотря на то, что на первых порах Владислав считал свою партнершу легкомысленной, каждый их танец был наполнен искренними чувствами.

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Все по теме:

Звезды, Хореограф, Наталья Могилевская, Певица, Украинская певица, Влад Яма, Танці з зірками, Знамениточсти.
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