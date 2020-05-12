"13 причин почему": Netflix объявил дату четвертого сезона: тизер (Видео)

Новости культуры:Netflix назвал дату выхода первых серий финального 4 сезона и показал небольшой тизер.

Netflix раскрыл дату премьеры финального сезона подросткового сериала "13 причин почему" - новые серии будут доступны 5 июня.

Об этом говорится в тизере, где можно увидеть кадры со съемочной площадки и сцены из новых эпизодов.

В четвертом сезоне ученики старшей школы готовятся к выпускному. Но прежде чем расстаться, им придется узнать страшный секрет и сделать выбор, который может навсегда изменить их будущее.

Напомним, "13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера 2007 года. Первый сезон получил неоднозначную реакцию у зрителей и критиков. Сериал завоевал широкую популярность, но его создателей обвинили в романтизации суицида. Как сообщалось ранее, после критики Netflix убрал сцену самоубийства из сериала "13 причин почему".