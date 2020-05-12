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У "Королев крика" будет третий сезон

У "Королев крика" будет третий сезон
09:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Звезды "Королев крика" в лице Эммы Робертс, Билли Лурд, Джейми Ли Кертис и Джона Стамоса готовы вернуться к своим ролям в третьем сезоне телешоу, если продюсеры таки решат.

Знаменитый шоураннер Райан Мерфи всегда открыт к экспериментам с разными жанрами и платформами, но поклонники по-прежнему надеются, что закрытый сериал "Королевы крика" производства Fox может еще вернуться в эфир.

Чаяния зрителей небеспочвенны, потому что сейчас Мерфи лично сообщил, что работа над возобновлением телешоу уже ведется. Правда, никакой конкретики на этот счет пока нет, потому что источник новости — всего лишь короткий ответ Мерфи на реплику одного из фанатов в Instagram. Пользователь под ником ismailkhakwanix написал:

"Королевы крика", сезон 3 (2020).

Мерфи отреагировал:

Мы работаем над этим!

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Самым известным проектом Мерфи является "Американская история ужасов", выдержанная в жанре триллера, но с внушительной долей жестокого юмора, тогда как в слэшере "Королевы крика" акцент сделан как раз на комедийной составляющей. Еще одно отличие между двумя шоу заключается в том, что сезоны "Американской истории ужасов" на сюжетном уровне между собой не связаны, в то время как в основе "Королев крика" лежит линейная история с одними и теми же персонажами.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Сериалы, Райан Мерфи, Королевы крика.
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