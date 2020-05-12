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Кэмерон о съемке "Аватаров": Ситуация не самая хорошая, но есть шанс все закончить вовремя

Кэмерон о съемке "Аватаров": Ситуация не самая хорошая, но есть шанс все закончить вовремя
04:44 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Джеймс Кэмерон верит, что работа над "Аватарами" завершится вовремя.

В разговоре с журналом Empire Кэмерон подтвердил, что производство сиквелов "Аватара" приостановили незадолго до старта очередного этапа съёмок в Новой Зеландии. Постановщик собирался вылетать туда, когда началась пандемия — и работа почти полностью остановилась.

По его словам, над фильмами всё ещё трудятся удалённо, если ситуация позволяет. "Аватарами" продолжают заниматься художники по визуальным эффектам и сам режиссёр — он монтирует уже готовый материал. Однако карантин уже серьёзно повлиял на рабочий процесс.

"Все сотрудники Weta Digital и Lightstorm работают на дому — настолько, насколько это вообще возможно. Но я свои обязанности должен выполнять на площадке, в павильонах, управлять виртуальными камерами и многим другим. Так что я, конечно, могу кое-что смонтировать, но ситуация в целом не самая хорошая", - сказал Джеймс Кэмерон.

Однако Кэмерон верит, что во многом к работе ему удастся вернуться в ближайшее время. Ранее в СМИ сообщили, что власти Новой Зеландии постепенно возобновляют кинопроизводство в стране, поэтому съёмки продолжатся, как только у команды появится возможность прилететь туда.

Продолжения "Аватара" обойдутся создателям в миллиард долларов

Режиссёр считает, что если всё сложится удачно, дату релиза "Аватара 2" откладывать не придётся — старт проката всё ещё запланирован на 17 декабря 2021 года.

"Но, с другой стороны, в Новой Зеландии довольно успешно контролируют распространение вируса. Как я понимаю, их цель — не замедлить процесс, а попытаться остановить его. Они считают, что это возможно, если как можно строже следить за контактами между людьми и тестировать всех. Так что ещё есть хороший шанс, что наши съёмки отложат только на пару месяцев, и мы успеем закончить их вовремя. И это хорошие новости", - добавил Кэмерон.

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Фильмы, Аватар, Джеймс Кэмерон.
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