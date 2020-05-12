Продолжения "Аватара" обойдутся создателям в миллиард долларов

Новости культуры:Названа стоимость продолжений "Аватара".

Совокупный производственный бюджет четырех продолжений знаменитого фантастического фильма "Аватар" составит около одного миллиарда долларов. Такие данные приводит издание Deadline.

Таким образом, стоимость каждой серии не превысит 250 миллионов долларов, далекую от рекордов сумму в современном Голливуде.

Утверждается, что работы в рамках этого масштабного проекта, начаты еще в 2017 году и остановленные в марте 2020 года из-за вспышки коронавируса, постепенно возобновляются, как в Новой Зеландии, так и в Северной Америке.

Создателям фильмов потребуется получить новые сертификаты безопасности, которые позволят министерствам здравоохранения мониторить ситуацию на съемочных площадках.

Фильм "Аватар 2" заявлен в прокат на 17 декабря 2021 года, "Аватар 3" будет представлен зрителям 15 декабря 2023 года, "Аватар 4" - 19 декабря 2025 года, а "Аватар 5" - 17 декабря 2027 года. Содержание картин пока не уточнялось, известно лишь, что зрителям предстоит познакомиться с другими кланами, населяющими Пандору, а также увидеть новых представителей фауны планеты. Часть действия будет происходить под водой, поэтому авторам фильмов пришлось вновь изобретать революционные приемы натурных съемок.