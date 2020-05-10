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"Старая гвардия": опубликованы кадры предстоящего боевика с Шарлиз Терон (Фото)

"Старая гвардия": опубликованы кадры предстоящего боевика с Шарлиз Терон (Фото)
21:56 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости культуры:В сети появились первые кадры из предстоящего фильма Джины Принс-Байтвуд "Старая гвардия" (The Old Guard).

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильма Старая гвардия (The Old Guard) Джины Принс-Байтвуд, который выйдет на Netflix 10 июля.

В будущей ленте, основанной на комиксе Грега Рукки и Леонардо Фернандеза, Шарлиз Терон играет Андромаху из Скифии (Энди) - руководительницу отряда бессмертных воинов. Она прожила множество тысяч лет и участвовала во всех войнах человечества.

Актриса, которая также выступает в роли продюсера, вернется в режим Фуриосы из Безумного Макса - драки, сражения, побеги. "Хуже всего для нее просто чувствовать, что она ничего не делает. Она потеряла веру не только в себя, но и в человечество. Я думаю, что многие люди могут чувствовать это в данный момент времени. Мы переживаем периоды жизни, когда мы просто смотрим на мир и думаем, о, Боже… Вы просто чувствуете, что толкаете камень в гору", - описывает свою героиню Терон.

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Команда Энди состоит из собратьев-бессмертных, которых она собирала в различных конфликтах на протяжении веков. Один из них - французский солдат, сражавшийся вместе с Наполеоном (Матиас Шоенертс), двое - бывшие враги крестовых походов: один сражался за итальянских христианских захватчиков (Лука Маринелли) и второй за мусульман (Марван Кензари). Кроме того, в фильме появятся Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Наташа Карам и другие.

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Все по теме:

Шарлиз Терон, Vanity Fair, Кадры, Netflix, Старая гвардия.
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