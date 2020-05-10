"Старая гвардия": опубликованы кадры предстоящего боевика с Шарлиз Терон (Фото)

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильма Старая гвардия (The Old Guard) Джины Принс-Байтвуд, который выйдет на Netflix 10 июля.
В будущей ленте, основанной на комиксе Грега Рукки и Леонардо Фернандеза, Шарлиз Терон играет Андромаху из Скифии (Энди) - руководительницу отряда бессмертных воинов. Она прожила множество тысяч лет и участвовала во всех войнах человечества.
Актриса, которая также выступает в роли продюсера, вернется в режим Фуриосы из Безумного Макса - драки, сражения, побеги. "Хуже всего для нее просто чувствовать, что она ничего не делает. Она потеряла веру не только в себя, но и в человечество. Я думаю, что многие люди могут чувствовать это в данный момент времени. Мы переживаем периоды жизни, когда мы просто смотрим на мир и думаем, о, Боже… Вы просто чувствуете, что толкаете камень в гору", - описывает свою героиню Терон.
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EXCLUSIVE: Your first look at Netflix's upcoming adaption of #TheOldGuard is here. From director Gina Prince-Bythewood, Charlize Theron and Kiki Layne lead a covert group of immortals on a mission to protect the innocent. “She's lost faith, not just in herself but in humanity,” @charlizeafrica tells V.F. of her character, Andy. ”I think a lot of people can relate to that at this moment in time. We go through periods in life where we just look at the world and go, ‘Oh my God…’ You just feel like you're pushing a rock up a mountain.” Read the full story at the link in bio. : @Netflix/ @aimeespinksphotography
Команда Энди состоит из собратьев-бессмертных, которых она собирала в различных конфликтах на протяжении веков. Один из них - французский солдат, сражавшийся вместе с Наполеоном (Матиас Шоенертс), двое - бывшие враги крестовых походов: один сражался за итальянских христианских захватчиков (Лука Маринелли) и второй за мусульман (Марван Кензари). Кроме того, в фильме появятся Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Наташа Карам и другие.