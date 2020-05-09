Новая история: братья Руссо поделились деталями работы над фильмом "Геркулес"

Новости культуры:Джо и Энтони Руссо будут продюсерами нового проекта.

В интервью Collider братья Руссо рассказали о своей работе над художественным фильмом по мотивам мультипликационного "Геркулеса" 1997 года. Энтони Руссо сообщил журналистам:

"И мы, и наши дети - фанаты "Геркулеса". Когда мы услышали, что Disney заинтересованы в создании ремейка, то предложили свои услуги. Мы доказали, что настолько влюблены в оригинал, что имеем право работать над новым фильмом. И вот теперь мы занимаемся этим.

Проект пока находится на ранней стадии, мы даже не готовы сказать, будет ли он мюзиклом. Хотя, конечно, музыка будет важной частью фильма".

"И мы не будем переснимать предыдущий фильм кадр в кадр. С нашей точки зрения, как рассказчиков, в историю всегда надо привносить что-то новое. Мы уже так поступали с проектами для Marvel. Не надо делать буквальную экранизацию комиксов, потому что те, кто хотят эту историю, всегда могут ее увидеть в комиксах. Мы расскажем другую историю. Надеюсь, мы сможем сделать что-то, что соответствует духу оригинала, но при этом добавим кое-что новое", - подытожил постановщик.