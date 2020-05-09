Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о трудовых мигрантах: Рабства в Украине нет
Зеленский о трудовых мигрантах: Рабства в Украине нет
Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
Facebook обновил дизайн своего сайта: что изменилось (Фото, Видео)
Facebook обновил дизайн своего сайта: что изменилось (Фото, Видео)

Новая история: братья Руссо поделились деталями работы над фильмом "Геркулес"

Новая история: братья Руссо поделились деталями работы над фильмом "Геркулес"
21:15 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Джо и Энтони Руссо будут продюсерами нового проекта.

В интервью Collider братья Руссо рассказали о своей работе над художественным фильмом по мотивам мультипликационного "Геркулеса" 1997 года. Энтони Руссо сообщил журналистам:

"И мы, и наши дети - фанаты "Геркулеса". Когда мы услышали, что Disney заинтересованы в создании ремейка, то предложили свои услуги. Мы доказали, что настолько влюблены в оригинал, что имеем право работать над новым фильмом. И вот теперь мы занимаемся этим.

Проект пока находится на ранней стадии, мы даже не готовы сказать, будет ли он мюзиклом. Хотя, конечно, музыка будет важной частью фильма".

Подтверждено: Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма "Сокровище нации"

"И мы не будем переснимать предыдущий фильм кадр в кадр. С нашей точки зрения, как рассказчиков, в историю всегда надо привносить что-то новое. Мы уже так поступали с проектами для Marvel. Не надо делать буквальную экранизацию комиксов, потому что те, кто хотят эту историю, всегда могут ее увидеть в комиксах. Мы расскажем другую историю. Надеюсь, мы сможем сделать что-то, что соответствует духу оригинала, но при этом добавим кое-что новое", - подытожил постановщик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Геркулес, Братья Руссо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Деми Ловато официально подтвердила свой роман с известным актером (Фото, Видео)
Деми Ловато официально подтвердила свой роман с известным актером (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь